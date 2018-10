Anticipazioni Uomini e donne | Gemma lasciata anche da Rocco | il pianto disperato in studio

Anticipazioni Trono Over : Costantino Vitagliano torna a Uomini e Donne : Costantino Vitagliano torna a Uomini e Donne come cavaliere del Trono Over? Qualche settimana fa Costantino Vitagliano è andato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. In quella circostanza purtroppo ha rivelato alla conduttrice di star affrontando un periodo davvero difficile a causa della perdita dell’amata madre. Una confessione, che ha commosso molto gli spettatori da casa, ma anche la conduttrice stessa, la quale ha mostrato ancora una ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Mara lascia il Trono? C’entra l’ex fidanzato : Uomini e Donne anticipazioni: bufera su Mara Fasone per l’ex fidanzato Si complica il Trono di Mara Fasone a Uomini e Donne. Fin dall’inizio vittima di feroci critiche per i suoi ritocchini estetici e per i suoi modi altezzosi, ora la siciliana rischia di abbandonare il programma per via dell’ex fidanzato. Da giorni non si […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Mara lascia il Trono? C’entra l’ex ...

Federico e Teresa Uomini e Donne - adesso parla lui : ecco le ultime Anticipazioni : Uomini e Donne anticipazioni, Federico e Teresa dopo la puntata Se siete qui significa che volete sapere le ultime novità su Federico e Teresa dopo la puntata andata in onda a Uomini e Donne. Oltre alle news che vengono direttamente dal programma, e quindi da ciò che è successo durante le registrazioni, possiamo dirvi qualcosa […] L'articolo Federico e Teresa Uomini e Donne, adesso parla lui: ecco le ultime anticipazioni proviene da Gossip ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Federico ritorna : ecco come è finita con Teresa : Uomini e Donne anticipazioni: ecco cosa succede tra Teresa e Federico dopo la segnalazione di Karina Cascella Dopo la segnalazione di Karina Cascella a Uomini e Donne, Federico Rubini decide di tornare in studio per riconquistare Teresa Langella. Il corteggiatore è stato accusato di aver trascorso una serata intima con una sua ex fidanzata. Sin […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Federico ritorna: ecco come è finita con Teresa ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 17 ottobre 2018 : la Segnalazione di Gianni Sperti su Mara! : Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 17-10-2018: i genitori di Mara vedono l’ex della figlia! Per Tina, Lorenzo e Giulia sono complici! Anticipazioni Uomini e Donne: Tina crede che tra Giulia e Lorenzo vi sia una sorta di accordo! Gianni segnala a Maria che i genitori di Mara, quando vengono nella Capitale, sono soliti incontrare l’ex della figlia! Luigi e la bella complicità con Irene! Teresa litiga con ...

Uomini e Donne - Anticipazioni classico - Mara Fasone ammette : "La famiglia mi spinge verso il mio ex fidanzato" : Dubbi e incertezze sul trono della Fasone per via della famiglia. Giulia, nonostante le accuse di Lorenzo, decide di tornare.

