Anticipazioni Solo seconda stagione | 4^ e ultima puntata | la rivalsa finale di Marco

SOLO 2 - Anticipazioni ULTIMA PUNTATA di venerdì 26 ottobre 2018 : anticipazioni quarta ed ULTIMA PUNTATA della fiction SOLO – seconda stagione con Marco Bocci, in onda venerdì 26 ottobre 2018 su Canale 5 in prima serata: Dopo la morte di Don Antonio, l’alleanza tra Marco e Bruno vacilla ed è destinata a diventare sempre più fragile… Siamo al gran finale, in cui Marco si gioca un asso nella manica per patteggiare con Erika, terminare la missione e ottenere la libertà per lui e Agata: ...

Solo – Seconda Stagione : Anticipazioni quarta ed ultima puntata del 26 ottobre 2018 : Marco Bocci in Solo - Seconda Stagione A due anni di distanza dal primo capitolo, Canale5 ospita la Seconda Stagione di Solo, fiction con protagonista Marco Bocci nei panni di Marco Pagani, agente sotto copertura con nome in codice Solo. La Seconda serie, prodotta da Taodue Film per Mediaset, è stata realizzata in continuità con il finale della prima, ed è composta da 4 appuntamenti. Al fianco di Bocci, ritroviamo Peppino Mazzotta, nel ruolo del ...

Solo 2 - Anticipazioni ultima puntata : l’asso nella manica : anticipazioni Solo 2, ultima puntata: la resa dei conti Venerdì 26 ottobre andrà in onda l’ultima puntata di Solo 2, la fiction con Marco Bocci che non ha riscosso il successo della prima stagione. Ascolti deludenti anche per la seconda puntata di Solo 2 seguita da 2.186.000 telespettatori pari al 10.2% di share. Tutto lascia presagire che la terza stagione non si farà. Bruno Corona non è morto, è in ospedale dove Erika gli propone di ...

Il finale di Solo 2 si avvicina tra morti illustri e promesse mancate : Anticipazioni ultima puntata 26 ottobre : Il finale di Solo 2 è alle porte e dopo il risultato ottenuto, in termini di ascolti, nei giorni scorsi, tutto lascia pensare che non ci sarà un seguito. Marco Bocci dirà addio al suo Marco Pagani nell'ultima puntata della serie in onda venerdì prossimo su Canale 5? Al momento non ci sono conferme o spoiler a riguardo ma quello che è certo è che venerdì scorso nemmeno l'aiutino dato da Giulia Michelini con l'annuncio del primo teaser di Rosy ...

Solo 2 - Anticipazioni terza puntata : Si complica la situazione di Marco (Marco Bocci) all'interno del clan dei Corona: nella terza puntata di Solo 2, in onda questa sera, 19 ottobre 2018, alle 21:25 su Canale 5, il protagonista dovrà stare attento non Solo a Bruno (Peppino Mazzotta), ma anche ad una nuova minaccia.Solo 2, anticipazioni terza puntata La situazione nel clan Corona resta critica, anche dopo la liberazione di Agata (Carlotta Antonelli): Marco, infatti, deve ...

