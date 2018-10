Andrea Vianello | lo share disastroso per la prima di Rabona | ' Preso a calci'

Rabona : Andrea Vianello torna su Rai3 per raccontare il calcio come metafora : Andrea Vianello Il calcio come metafora della vita, come chiave di lettura per raccontare la società. L’immagine simbolica, in realtà abusatissima e assai poco originale, verrà presa in prestito anche da Andrea Vianello, che da stasera tornerà in seconda serata su Rai3 (ore 23) alla conduzione di Rabona – Il colpo a sorpresa. La nuova trasmissione, per la quale sono già previste 30 puntate totali, vedrà il giornalista ed ex direttore ...