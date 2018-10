Andrea Dovizioso | GP Giappone 2018 | “Sapevamo di essere veloci Per la gara Marquez e

MotoGp Giappone - Andrea Dovizioso in Pole in casa della Honda : Sarà Andrea Dovizioso su Ducati a partire, domani mattina alle 7, in Pole position nel Gran premio di MotoGp del Giappone. Notevole prestazione su una pista che è della Honda. Diretta tv alle 7 su ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : splendida pole di Andrea Dovizioso davanti a Zarco e Miller - Marquez 6° - Rossi 9° : Una Motegi finalmente inondata dal sole, ci ha regalato una qualifica davvero emozionante e lottata sul filo dei millesimi. La pole position del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP va ad uno strepitoso Andrea Dovizioso (Ducati) che nel suo ultimo tentativo piazza il tempo di 1:44.590, ma tutta la sessione è risultata una battaglia splendida, con la prima posizione che è passata di mano numerose volte ed a diversi piloti. Il romagnolo ha ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : prove libere 3. Andrea Dovizioso svetta al comando - Valentino Rossi quinto : Altro squillo di tromba di Andrea Dovizioso nelle prove libere 3 del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è confermato nell’ultimo turno che precede FP4 e qualifiche: dopo non essere sceso in pista nella seconda sessione di ieri a causa dell’asfalto umido e aver primeggiato nel turno di apertura, il pilota della Ducati si è confermato al comando stampando un perentorio 1:45.107 proprio negli ...

MotoGP - analisi prove libere GP Giappone 2018 : Andrea Dovizioso vuole il bis - Marquez lavora di fino - le Yamaha su strade diverse : Il venerdì del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP (clicca qui per programma e tv) ha vissuto due sessioni totalmente differenti. La prima (clicca qui per la cronaca) si è disputata sull’asciutto e ha messo in mostra il solito ottimo Andrea Dovizioso che con la sua Ducati si è confermato a proprio agio sulla pista di Motegi, mentre la seconda (clicca qui per la cronaca) condizionata dall’asfalto umido e da temperature basse, ...

MotoGP - analisi prove libere GP Giappone 2018 : Andrea Dovizioso vuole il bis dell’anno scorso - Marquez lavora di fino - le Yamaha su strade diverse : Il venerdì del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP (clicca qui per programma e tv) ha vissuto due sessioni totalmente differenti. La prima (clicca qui per la cronaca) si è disputata sull’asciutto e ha messo in mostra il solito ottimo Andrea Dovizioso che con la sua Ducati si è confermato a proprio agio sulla pista di Motegi, mentre la seconda (clicca qui per la cronaca) condizionata dall’asfalto umido e da temperature basse, ...

Andrea Dovizioso - GP Giappone 2018 : “Siamo partiti subito bene nelle FP1 - non aveva senso scendere in pista nel secondo turno” : Il weekend di gara del Gran Premio del Giappone è cominciato positivamente per il ducatista Andrea Dovizioso, il quale ha stampato il miglior tempo nella prima sessione di libere su pista asciutta. nelle prove libere 2 il forlivese ha preferito non scendere in condizioni di pista umida per evitare di prendersi dei rischi inutili alla ricerca solo di un buon tempo. Al termine della giornata il Dovi si è dichiarato soddisfatto del feeling con la ...

Andrea Dovizioso - GP Giappone 2018 : “Siamo partiti subito bene nelle FP1 - non aveva senso scendere in pista nel secondo turno” : Il weekend di gara del Gran Premio del Giappone è cominciato positivamente per il ducatista Andrea Dovizioso, il quale ha stampato il miglior tempo nella prima sessione di libere su pista asciutta. nelle prove libere 2 il forlivese ha preferito non scendere in condizioni di pista umida per evitare di prendersi dei rischi inutili alla ricerca solo di un buon tempo. Al termine della giornata il Dovi si è dichiarato soddisfatto del feeling con la ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : prove libere 1. Andrea Dovizioso subito il più veloce - Marquez 4° - Rossi 9° - Lorenzo non ce la fa : Andrea Dovizioso (Ducati) chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di MotoGP (clicca qui per programma e tv) ed inizia con il piede giusto il suo fine settimana. Per la scuderia di Borgo Panigale, tuttavia, le buone notizie si concludono qui, dato che Jorge Lorenzo, dopo aver fatto un tentativo in avvio di turno, decide che per lui il weekend nipponico finisce in anticipo, dato che i dolori a braccio ...

Andrea Dovizioso - GP Giappone 2018 : “Possiamo essere veloci qui. Marquez compagno di squadra in futuro? Sarebbe bello” : Si è conclusa poco fa la conferenza stampa del GP del Giappone 2018, quartultimo round del Mondiale di MotoGP. I temi non mancano: un Marc Marquez vicino al titolo iridato e lo spagnolo ambito, dopo il 2020, da altre squadre per centrare il bersaglio grosso. Di questo e altro ha parlato Andrea Dovizioso, il secondo della classifica generale a 77 punti da Marc che, inizialmente, ha sottolineato quanto potrebbe essere stimolante avere un compagno ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Non vedo l’ora di provare a prendermi la rivincita su Marquez” : Jorge Lorenzo lascerà la Ducati a fine stagione per andare ad affiancare Marc Marquez alla Honda e Andrea Dovizioso, alla vigilia del GP del Giappone, ha parlato dell’ormai ex compagno di squadra e della corsa iridata che pare al capolinea, mettendo pepe sul finale del Motomondiale 2018, che fa tappa a Motegi. A marca.com l’italiano ha dichiarato: “I suoi tre successi di fila mi hanno colpito ovviamente, è normale, poiché ha ...

MotoGp – Dovizioso pensa già al 2019 - Andrea non teme la Honda : “sulla carta sono i migliori - ma…” : Andrea Dovizioso e la consapevolezza della competitività della Ducati: il forlivese del team di Borgo Panigale pronto ad un 2019 da favola Il Gp del Giappone è ormai alle porte: i piloti sono già in viaggio o addirittura sono già approdati in terra asiatica in vista della gara di Motegi, che si disputerà domenica, alle 7.00 italiane. Marc Marquez si gioca il suo primo match point: lo spagnolo, così come accaduto nel 2014 e nel 2016, ...

MotoGP - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP del Giappone. Poche gioie - ma lo splendido successo di un anno fa : Tra i circuiti preferiti di Andrea Dovizioso non si possono annoverare i due giapponesi (Suzuka e Motegi) dato che il pilota romagnolo non vi ha mai raccolto risultati eccezionali ma, proprio dodici mesi fa, il ducatista ha conquistato una delle sue vittorie più belle e importanti, dopo lo splendido duello all’ultima curva con Marc Marquez sulla pista resa viscida dalla pioggia battente. Nel complesso Andrea Dovizioso nella gara del Sol ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : Marc Marquez può già chiudere i conti. Andrea Dovizioso vuole rovinare la festa : La scorsa stagione il Gran Premio del Giappone di MotoGP fu uno dei più belli ed avvincenti non solo dello scorso campionato, ma degli ultimi anni. il duello tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso sotto la pioggia incessante di Motegi regalò uno spettacolo davvero incredibile, con la vittoria del romagnolo proprio all’ultima curva dopo un corpo a corpo con il rivale spagnolo. Con quel successo il ducatista provò l’ultimo disperato ...

MotoGp – Dovizioso tra complimenti e rimproveri : Andrea fa commuovere il giornalista thailandese : Andrea Dovizioso fa commuovere il giornalista thailandese dopo il Gp di domenica scorsa a Buriram Una settimana di stop, prima dell’inizio del trittico asiatico di MotoGp. I campioni delle due ruoti sono scesi in pista domenica scorsa, per il primo storico Gp della Thailandia, che ha regalato un grandissimo spettacolo col duello all’ultimo sorpasso tra Dovizioso e Marquez, al termine del quale ha avuto la meglio lo spagnolo ...