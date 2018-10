Ancora Lord Bendtner | ' Io | spiato con un drone durante una maratona di Harry Potter Ora

sport.sky

: Il ricordo della felicità non è più felicità, il ricordo del dolore è ancora dolore. (Lord Byron) - PEACEMAKER2018 : Il ricordo della felicità non è più felicità, il ricordo del dolore è ancora dolore. (Lord Byron) - Lord_Vltor : @blu_mirtillo Io per fortuna ho ancora tutti i pezzi miei, anche se in questo stato non so quanto ancora mi dureran… - superciccioxbox : @GustavoLaPatonz @Lord_Vltor @D77eo @byoblu ancora sta fregnaccia dell'immunità di gregge ma se non funziona che ca… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Almeno questa volta metterà d'accordo i tanti fan diin giro per il mondo. Sì, Nicklastorna a far parlare di sé euna volta lo fa per un motivo che esula dal mondo del ...