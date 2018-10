Anche Kendall Jenner «stalkera» il suo ex sui social con profili falsi

vanityfair

(Di sabato 20 ottobre 2018) La app che lo lascia al posto vostro con una scusaO il sito, che per consolarlo gli mandai fioriLa app se non avete nemmeno le paroleIl plugin per dimenticarlo per sempreLa app per non cedere alla tentazione (nemmeno da ubriachi!)La app che se sgarri ti fa vergognareIl sito per disfarsi dei vecchi ricordiIl trucchetto per andare subito all'attaccoLa app per non svegliarsi soliIl sito che fa credere a tutti che un fidanzato c'èQuando si chiude una storia i nostri stati d’animo oscillano tra il «non lo voglio più vedere», al «mi manca» passando per un inevitabile «toglietemi il telefono quando sono ubriaca». E questo, semplicemente, perché dimenticarsi è difficile. Condividere molto con qualcuno e poi dirgli addio, semina in noi sentimenti difficili da gestire,sui. E se vi assale la voglia di sapere cosa sta facendo, magari attraverso il suo profilo Instagram, ...