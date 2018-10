Perché Anche il condono di Ischia fa litigare Lega e M5S : All’interno del governo pare essere il momento dei veti incrociati. Dopo lo scontro sul decreto fiscale la Lega minaccia ora il blocco di quella che viene definita “la sanatoria per Ischia” contenuta nel pacchetto di misure per Genova. E l’isola colpita dal sisma dello scorso anno si trova al centro di una contesa politica. I rapporti di Legambiente Ischia è uno degli esempi italiani più ricorrenti ...

Salvini : "Verità agli atti - non passo per scemo" | Di Maio : "Se Anche la Lega non vuole il condono il problema è risolto" : Sul decreto fiscale è corsa contro il tempo per trovare una sintesi tra M5s e Lega in vista del Cdm di domani. Salvini prima attacca ("Se i 5 Stelle hanno cambiato idea basta dirlo") poi ricuce. Di Maio: "Il governo non cadrà sul condono". Il premier intanto rientra a Roma

'Se Anche la Lega non vuole il condono problema risolto' - Di Maio - : Roma, 19 ott., askanews, - 'Il tema vero è che noi non vogliamo il condono, non lo vuole neanche la Lega? Benissimo, il problema è risolto', Lo ha deto Luigi Di Maio, durante la registrazione della ...

Manovra economica - l’Asaps denuncia : “condono Anche per multe e bollo auto” : C’è sdegno da parte dell’Asaps, l’Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale: stando a quanto emerso nel disegno della Manovra finanziaria, sarebbe previsto un condono anche per le multe stradali – fino a un valore di 1.000 euro – e per la tassa di circolazione non pagata fino al 2010. È quanto sostiene sul portale dell’Asaps il presidente dell’associazione, Giordano Biserni. “Come vi siete comportati nel decennio scorso le avete ...

Nel condono Anche l'Iva - la tassa più evasa dagli italiani : l'Iva, questa sconosciuta. L'imposta, che lo Stato deve in parte versare a Bruxelles, segna ogni anno evasioni record nel Belpaese. Nel 2016 sono stati sottratti all'erario 35,9 miliardi (dati della Commissione Ue), quanto basterebbe per coprire l'intera manovra annunciata dal governo. Un livello che ci vede ultimi contribuenti del continente, dove un euro su quattro evasi è "italiano". E solo terzultimi se si confronta l'Iva attesa e ...

Condono a maglie sempre più larghe - colpo di spugna Anche sul riciclaggio : ROMA . Il Condono è sempre più ad alta intensità. L'ultima bozza circolata del decreto, peraltro già approvato dal consiglio dei ministri, allarga le maglie della maxi sanatoria fiscale e contributiva:...

Il condono fiscale divide ancora M5s e Lega. Salta l'esame al cdm. NeAnche il vertice notturno sblocca la situazione : È meta pomeriggio quando da palazzo Chigi si prova a dare un segnale di scuotimento. A pochi metri, a Montecitorio, le bordate sulla Nota di aggiornamento al Def lanciate dalla Banca d'Italia e dalla Corte dei Conti sono freschissime e fanno male. Lo spread è sopra i 300 punti e si sa già che il giudizio dell'Ufficio parlamentare di bilancio, atteso in serata, sarà negativo e quindi portatore di nuove tensioni e ...

Italia - Oxfam su manovra : "pace fiscale è condono camuffato" - preoccupa Anche il reddito di cittadinanza : La manovra Italiana rimane sotto i riflettori, non solo della politica e dei mercati. Dopo i toni improntati alla cautela di BankItalia, con il vice direttore della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, che nel corso dell'audizione sul NaDef, si è soffermato ...

Savona : «Il condono fiscale? Turiamoci il naso e finanziamo Anche la riforma della Fornero» : Il ministro per gli Affari europei: «L’Italia è decisamente diversa dalla Grecia.Nessun rischio default. Il governo italiano non ha intenzione di uscire dall’euro»

Pace fiscale - Boeri : “Condono Anche sui contributi? Operazione suicida - vanifica sforzi Inps per contrastare evasione” : Ampliare la Pace fiscale ai contributi non pagati, come ipotizzato dalla Lega, “è pericolosissimo, un’Operazione suicida“. E’ il giudizio del presidente dell’Inps Tito Boeri, secondo cui la “Pace contributiva” rischia di “vanificare i risultati raggiunti finora e diffusi oggi che sono invece incoraggianti (nei primi sette mesi 2018 le entrate dell’istituto sono salite del 4% rispetto al 2017, ...

Condono fino a un milione Sanatoria Anche per le multe : La cura Tria sembra avere funzionato. Movimento 5 stelle e Lega hanno deciso di ridimensionare le aspettative in vista della legge di Bilancio. Quindi, puntare solo su alcune misure (il ministro dell'Economia aveva chiesto di fare una selezione). Poi hanno anche accettato di trovare autonomamente le coperture per le altre.-- Il risultato è che ieri sono state confermate le voci circolate negli ultimi giorni su una rinuncia a ogni ...

