Amici 19 | Stash dei The Kolors nuovo professore di canto Affiancherà Alex Britti e Rudy

Amici 18 anticipazioni : Stash dei The Kolors nuovo insegnante di canto : Stash dei The Kolors approda ad Amici di Maria De Filippi Lunedì 29 Ottobre inizierà il daytime di Amici 18 sul canale del digitale terrestre Real Time. E alla conduzione, oltre i confermatissimi Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta, ci sarà anche Lorella Boccia, la quale ha partecipato come concorrente alcune edizioni fa del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Qualche giorno fa sono stati svelati i componenti della commissione ...

BOOM! Stash prof di canto ad Amici 18 : Stash - The Kolors Vi abbiamo anticipato la nuova composizione e le new entry della squadra dei prof di Amici 18 ma mancava ancora un tassello: il nome di uno dei docenti di canto che saliranno in cattedra nel talent di Maria De Filippi. Vi comunichiamo anche quello in anteprima: accanto a Rudy Zerbi e Alex Britti siederà Stash. Il frontman dei The Kolors, già concorrente di Amici 14, tornerà ora in nuove vesti nel programma di Canale 5. ...