Alluvione Sicilia | continua il soccorso dell’Esercito a favore delle popolazioni colpite

Maltempo - Alluvione in Sicilia : nel Catanese ancora criticità a Palagonia - Scordia e Ramacca : A seguito dell’intensa ondata di Maltempo che ha colpito ieri la Sicilia, si registrano ancora criticità nel Catanese, a Palagonia, Scordia e Ramacca. Sul posto squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania: pompieri stanno verificando, chiamata per chiamata, il permanere delle richieste di soccorso pervenute nella giornata di ieri. L'articolo Maltempo, alluvione in Sicilia: nel Catanese ancora criticità a Palagonia, ...

Alluvione in Sicilia - Coldiretti : la causa è “l’incuria nella gestione del territorio” : “Va bene la pioggia, ma certamente la causa principale di quanto è successo in Sicilia è l’incuria nella gestione del territorio. Ancora è presto per una stima dei danni, ma basti pensare anche agli investimenti necessari per rimettere in campo i nuovi impianti spazzati via dalla forza dell’acqua per comprenderne l’entità. Il dissesto idrogeologico è una tragedia sotto gli occhi di tutti che deve essere aggredita subito, ...

Maltempo Sicilia : “Le Guide Aigae esprimono profonda solidarietà alle popolazioni siciliane colpite dall’Alluvione” : “L’Aigae dal Meeting Nazionale in corso nel Parco Nazionale della Val Grande, esprime massima solidarietà alle popolazioni colpite dall’alluvione che ha interessato la piana di Catania, Catania stessa, le zone del Calatino, Mineo e Palagonia. La strada che collega Caltagirone a Catania è stata in buona parte coperta da frane e completamente sommersa dall’acqua. E’ straripato il San Leonardo e anche il Simeto”. Lo ha dichiarato Violetta ...

Maltempo - Alluvione in Sicilia : diverse strade bloccate e numerose zone ancora allagate : Forte ondata di Maltempo nella Sicilia orientale: le zone più colpite sono quelle tra Lentini e Francofonte con diverse aree interpoderali sommerse dall’acqua. La sala operativa della Protezione civile regionale sta coordinando gli interventi che hanno investito parte delle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Si registrano “diverse strade bloccate e numerose zone ancora allagate. Per fortuna e’ spuntato il sole e le squadre ...

Alluvione in Sicilia : “Eccezionale ondata di maltempo - dichiarare lo stato di calamità” : “Stiamo lavorando a una stima dei danni dopo l’eccezionale ondata di maltempo di ieri e dalle prime segnalazioni arrivate dei nostri associati la situazione risulta essere particolarmente grave nella zona di Vizzini, Francofonte, Scordia e Ramacca“: lo rende noto il presidente di Confagricoltura Catania, Giovanni Selvaggi, secondo cui “in alcune zone è andata distrutta l’intera produzione di olive e arance ma quel ...

Maltempo Sicilia - Alluvione a Siracusa : situazione critica a Lentini - Ferla e Buccheri : L’ondata di Maltempo in atto in Sicilia ha colpito anche il Siracusano: situazione critica a Lentini, in contrada Reina, dove diverse persone si rifugiate sui tetti. Sul posto anche un elicottero dei vigili del fuoco. I carabinieri sono dovuti intervenire per salvare automobilisti rimasti intrappolati dentro i veicoli sulle strade inondate dall’acqua a causa dell’esondazione del fiume San Leonardo. Si segnalano sono aziende ...

Alluvione lampo in Sicilia : fiumi di fango e danni enormi tra Scordia e Palagonia : Gravi danni e inondazioni nel catanese. Scordia e Palagonia devastate dalle piogge intense. Le immagini. Una pesante ondata di maltempo si è abbattuta nelle ultime ore in Sicilia, in particolar...

Allerta Meteo - è una notte di forte maltempo sulle isole : nubifragi in Sicilia e Sardegna - rischio Alluvione lampo su Catania : Allerta Meteo – E’ una notte di maltempo all’estremo Sud dell’Italia e in modo particolare in Sicilia e in Sardegna. I fenomeni più estremi stanno colpendo proprio la Sicilia meridionale, dove nelle ultime ore si sono verificati violenti nubifragi che hanno scaricato in poco tempo ben 64mm di pioggia a Gela, 53mm a Mineo, 52mm a Salemi, 46mm a Mazara del Vallo e Marsala, 43mm a Mazzarino, 42mm a Butera, 41mm a Licata, ...

