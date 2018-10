Allarme della CGIA | abbiamo un Fisco bulimico

Italia - è Allarme contagio Aids. La denuncia della ex moglie : è caccia all’uomo : ”Quando eravamo ancora sposati mi ha trasmesso l’Aids e ho scoperto che lui sapeva già di essere ammalato”. Così una donna residente a Roma ha portato alla luce un nuovo caso ‘epidemia’ di Aids. Come nel caso di Valentino Talluto, condannato dalla III Corte di Assise a 24 anni di reclusione per lesioni gravissime, la storia di un uomo dell’Ecuador è finita all’attenzione della polizia. Come riporta il ...

Allarme birra - la siccità causerebbe calo della produzione di orzo : ... la perdita media di produttività dell'orzo potrebbe variare dal 3% al 17% , provocando entro la fine del secolo un netto calo di produzione della bevanda più popolare del mondo .

Allerta Meteo e scuole chiuse - il capo della Protezione Civile contro i sindaci : “Allarme arancione diventa un giorno di vacanza - non dovrebbe funzionare così” : Sembra così semplice, ma evidentemente non lo è abbastanza. Nemmeno per chi deve decidere per conto di un’intera città. Il sistema per comunicare l’Allerta Meteo fa discutere da sempre, ma le ultime vicende verificatesi nel sud Italia, e non solo, hanno acuito ancora di più la questione. In particolare la decisione dei primi cittadini di chiudere le scuole non sempre corrisponde ad un effettivo rischio per studenti, insegnanti e ...

Colonia - «Donna in ostaggio in una farmacia della stazione». Allarme - sparati dei colpi Video : Un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco è in corso nella stazione centrale di Colonia. Lo hanno annunciato le stesse forze dell'ordine. «Possiamo confermare...

Spara e uccide il figlio della compagna durante la lite in famiglia : lei dà l'Allarme : Ha ucciso il figlio della compagna con un colpo di pistola nella notte. E' successo a San Benedetto Po, nel mantovano, dove un uomo di 76 anni ha Sparato e ucciso il ragazzo di 33. LEGGI...

Parigi - il Comune accoglie i senzatetto nei suoi saloni. L’Allarme della sindaca : “Mancano 3000 posti letto per l’inverno” : L’Hotel de Ville, il municipio di Parigi, aprirà le porte ai senzatetto. A raccontarlo sulle pagine de Le Journal du Dimanche è stata la stessa sindaca della città, la socialista Anne Hidalgo. “L’iniziativa non è soltanto un simbolo, ma anche qualcosa di concreto”, ha detto la prima cittadina invitando le imprese a seguire l’esempio dell’amministrazione. L’intenzione, finora inedita, è quella di ospitare ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : Allarme arancione in Calabria - Sicilia e Basilicata. I BOLLETTINI completi con mappe e dettagli : Allerta Meteo – Una vasta circolazione depressionaria, posizionata sul Mediterraneo centrale e in spostamento verso nord-est, continua ad innescare condizioni di spiccata instabilità sulle regioni meridionali italiane con fenomeni temporaleschi, anche di forte intensità, che persisteranno su Sicilia e Calabria, per estendersi, dalle prime ore di domani, anche alla Basilicata. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allarme in Sardegna : torna “l’incubo della blue tongue” : “Si ripresenta l’incubo della blue tongue in Sardegna. Questa volta a far paura è il sierotipo 3 del quale ancora non è presente nell’isola il vaccino, che si aggiunge agli altri due sierotipi (1 e 4) attivi nell’isola“: lo spiega in una nota Coldiretti Sardegna, che ha scritto nei giorni scorsi all’assessore regionale alla Sanità per manifestare “tutta la propria preoccupazione per questo nuovo rinfocolamento che rischia di ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile : “vite umane a rischio” - Allarme alluvione [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La vasta circolazione depressionaria, presente sulla penisola Iberica, continua ad innescare condizioni di spiccata instabilità anche sulle nostre regioni occidentali, con fenomeni temporaleschi, che risulteranno particolarmente intensi e persistenti su Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Sul dl Genova Allarme di Cantone : 'Rischio di infiltrazioni della mafia' : 'I clan soprattutto di 'ndrangheta, fanno da tempo i loro interessi in primis nel settore dell'edilizia', - ha detto il presidente dell'authority anti-corruzione che ha anche rilevato come il decreto ...

Uragano Michael - la Florida si prepara ad una delle peggiori tempeste della storia : Allarme per una “Storm Surge” fino a 6 metri! [FOTO e VIDEO] : 1/22 ...

Allarme Ambientale a largo della Corsica : Collisione tra due navi, un traghetto e un portacontainer, nella parte nord occidentale dell’Isola Corsa. Il rischio maggiore, accertata l’incolumità dei passeggeri, è la fuoriuscita del carburante stivato all’interno di una delle due imbarcazioni. Le due navi, ora senza controllo, sono alla deriva, fortunatamente è escluso il rischio di affondamento. Una enorme chiazza di carburante, che ha raggiunto le ...