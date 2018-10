Alla guida ubriaco travolge e uccide un motociclista 18enne | arrestato per omicidio

Astronomia - al via la missione BepiColombo : l’Europa “Alla guida dell’esplorazione scientifica di Mercurio” : Ha preso il via dalla base spaziale europea di Kourou nella Guyana Francese, la missione BepiColombo con obiettivo l’esplorazione e lo studio del pianeta Mercurio. Il decollo è avvenuto alle 3.45 ora italiana a bordo del vettore Ariane V per la missione V245. La missione BepiColombo (il cui nome è un tributo al matematico, fisico, astronomo e ingegnere padovano Giuseppe Colombo) è frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ...

Netturbino Alla guida sotto l'effetto di alcol e droga provoca incidente : CEGLIE MESSAPICA - Un Netturbino di Ceglie Messapica ha provocato un incidente mentre era alla guida del mezzo aziendale, sotto l'effetto di droga e alcol: l'uomo, 39 anni, è stato denunciato dai ...

EuroNCAP mette Alla prova la guida autonoma : "Oggi non può sostituire l'uomo" : Verdetto che potrebbe apparire scontato, eppure secondo uno studio commissionato da EuroNCAP e Thatcham Research oltre il 71% degli automobilisti del mondo pensa che sia già possibile acquistare un'...

EuroNCAP mette Alla prova la guida autonoma : 'Oggi non può sostituire l'uomo' : Verdetto che potrebbe apparire scontato, eppure secondo uno studio commissionato da EuroNCAP e Thatcham Research oltre il 71% degli automobilisti del mondo pensa che sia già possibile acquistare un'...

Nuova Ford Focus : elogi da Euro NCAP per i sistemi di assistenza Alla guida : Le tecnologie di assistenza alla guida del nuovo modello dell'Ovale blu ricevono il plauso dall’ente durante il primo evento...

Gli italiani scelgono ancora l’auto. Si Alla sicurezza - ma niente guida autonoma : Nascita di piste ciclabili e incremento della flotta circolante per il trasporto pubblico (con tanto di agevolazioni per il suo utilizzo): niente da fare, per 27 milioni di italiani (65,4%) l’auto resta ancora il mezzo più usato per gli spostamenti, sia diretti alla città che all’interno della stessa. Questo è quanto ha rilevato il rapporto Censis-Michelin sulle abitudini e le preferenze dei nostri connazionali in tema di mobilità. ...

Ordine giornalisti - approvate le linee guida per la riforma : cambia l’accesso Alla professione - arriva registro uffici stampa : Nuove modalità di accesso, superamento dell’esclusività professionale e istituzione di un registro degli uffici stampa: sono questi i punti cardine delle linee guida per la riforma dell’Ordine dei giornalisti, approvate a larga maggioranza dal Consiglio nazionale e presentate al Dipartimento della Presidenza del Consiglio per l’editoria. Nel progetto c’è anche il cambio di nome dell’istituzione, che si vorrebbe far ...

Elezioni europee - Salvini potrebbe candidarsi Alla guida della Commissione : “Ci penso” : Salvini non ha scartato l'ipotesi di una sua candidatura alle europee, come candidato populista alla presidenza della Commissione: "È vero, amici di vari paesi europei me lo stanno chiedendo, me lo stanno proponendo. Fa piacere vedano in me un punto di riferimento per la difesa dei popoli, anche fuori dall'Italia. Maggio è ancora lontano".Continua a leggere

Pavia - ubriaco Alla guida fermato per un controllo insulta i carabinieri : denunciato : Protagonista un milanese di 35 anni: il suo tasso alcolito era 6 volte superiore al consentito. Ritirata la patente

Inter - derby : Lautaro guida le risorse dAlla panchina : Oggi è il giorno del ritorno a casa, delle valigie da far disfare, del cambio di divisa, da quelle "nazionali" alla consueta nerazzurra. E' anche la giornata delle prime corse ad Appiano: qualcuno si ...

Guida Alla configurazione APN per estirpare i problemi Iliad : istruzioni semplicissime : Capita molto spesso di imbattersi in problemi Iliad, specie relativi alla navigazione con connessione 4G. Se n'è tanto parlato in questi giorni, attribuendo la maggior parte delle colpe al quarto operatore nazionale. Al di là dei fattori che dipendono direttamente dal gestore francese, c'è da prendere in considerazione anche la possibilità di non star fruendo di una buona configurazione sul proprio dispositivo Android. Fermo restando che le SIM ...

Baudo-Rovazzi Alla guida di Sanremo Giovani? Baglioni : "Accoppiata interessante" : Dire Pippo Baudo vuol dire Festival, e dire Festival significa Baudo. Ecco perché non stupisce per niente immaginare il 'Pippo Nazionale' alla guida di Sanremo Giovani, la settimana dedicata agli ...

La Uici di Ragusa Alla Giornata nazionale dei cani guida a Messina : L’Uici di Ragusa ha partecipato ieri a Messina alla XIII Giornata nazionale dei cani guida. C’era anche il presidente nazionale Mario Barbuto

Lega Pro : Gravina lascia la presidenza - è candidato unico Alla guida della Figc : Gabriele Gravina si è dimesso dall’incarico di presidente della Lega Pro: ad annunciarlo lo stesso Gravina al termine del Consiglio direttivo in programma oggi a Firenze. “Ho dato le dimissioni ritenendolo un atto di correttezza per poter dare continuità al lavoro della Lega Pro e individuare la data utile per l’elezione del mio successore” ha spiegato il candidato unico alla presidenza della Figc, in vista delle ...