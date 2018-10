Agenzia del lavoro | driverless car | tir e cibo | quale futuro avrà la Uber quotata?

Rating - l’Agenzia Moody’s taglia quello dell’Italia - ma l’outlook rimane stabile. Palazzo Chigi : “Tutto come previsto” : l’agenzia Moody’s ha tagliato il Rating dell’Italia: ora è stato fissato in Baa3 mentre prima era Baa2. L’outlook, però, rimane stabile. Le motivazioni che hanno portato i tecnici dell’agenzia internazionale al downgrade sono legate al sostanziale cambio di rotta del governo italiano sul fronte della strategia di bilancio. “Tutto come previsto“, è l’unico commento rilasciato da fonti di Palazzo Chigi alle agenzie di ...

Rating - l’Agenzia Moody’s taglia quello dell’Italia - ma l’outlook rimane stabile : l’agenzia Moody’s taglia il Rating dell’Italia a Baa3 da Baa2 con outlook stabile. Lo afferma Moody’s in una nota L'articolo Rating, l’agenzia Moody’s taglia quello dell’Italia, ma l’outlook rimane stabile proviene da Il Fatto Quotidiano.

Gli Usa sospendono le sanzioni al capo dell'Agenzia spaziale russa : Mosca - Sulla Terra, quasi, nemici, con liti talvolta molto aspre e forti tensioni. Nello spazio, o in suo nome, invece molto uniti: niente guerre stellari. Capita così che l'amministrazione Trump ha ...

Agenzia delle Entrate - dipendente arrestato per corruzione : mazzette in cambio di dati manipolati : È stato beccato in flagrante mentre intascava una mazzetta. Una busta piena di soldi consegnata nel bar esterno all’Agenzia delle Entrate a Roma. Denaro che Orazio Orrei, dipendente dell’ufficio del fisco arrestato per corruzione, assieme al commercialista Maurizio Sinigagliesi, aveva avuto anche il coraggio di contare in ufficio, davanti a tutti. Un’operazione immortalata in un video dal collega che ha immediatamente segnalato l’attività ...

Agenzia delle Entrate - nel 2017 finiti sotto inchiesta 562 dipendenti : mazzette per manipolare i dati : Sono accusati di avere manipolato i dati delle Agenzie delle Entrate in cambio di mazzette per favorire contribuenti che intendevano pagare meno o ottenere sgravi. In sostanza, soldi in cambio di “sconti” sulle tasse. Il Sole 24 Ore riporta che nel 2017 sono finiti sotto inchiesta 455 dipendenti, mentre in 107 sono stati condannati. Le accuse vanno dall’abuso d’ufficio fino a concussione, corruzione e accesso abusivo al ...

Clima - Agenzia internazionale dell’energia : la CO2 aumenterà anche nel 2018 - lontani gli obiettivi dell’Accordo di Parigi : Secondo Fatih Birol, a capo dell’Agenzia internazionale dell’energia, le emissioni di anidride carbonica del settore energetico aumenteranno nel 2018 dopo aver toccato livelli record l’anno precedente. Il settore energetico rappresenta l’80% delle emissioni globali di CO2, il resto è determinato da deforestazione e agricoltura. “Le emissioni quest’anno aumenteranno ancora una volta e avremo la riunione della ...

'Nasa : Storia del futuro' - in prima tv un documentario per celebrare i 60 anni dell'Agenzia spaziale : In occasione del sessantesimo anniversario della nascita dell'agenzia spaziale, lunedì 15 ottobre alle ore 21:00 andrà in onda in prima TV ASSOLUTA su , Sky canale 401 in HD, Nasa: Storia del futuro : ...

L'estensione dell'Agenzia Frontex lascia scettica la Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Allarme dell'Agenzia Fitch sulla manovra : Arriva l'Allarme di Fitch sulla manovra, che si unisce alla bocciatura di Bankitalia e dell'ufficio parlamentare di bilancio: 'Vediamo rischi considerevoli per gli obiettivi della legge, in ...

Tumori da solarium : stop alle lampade 'il rischio di tumore è accertato'. È la richiesta dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria francese. ... : Nel Paese vengono diagnosticati ogni anno 11.000 casi, il tasso più elevato del mondo. Non c'è nessun dubbio, osserva Giovanni D'Agata presidente dello "Sportello dei Diritti", sul fatto che esista ...