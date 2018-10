Afghanistan | le bombe dei Talebani e il voto macchiato dal sangue

ilgiornale

(Di sabato 20 ottobre 2018) Ilo avevano annunciato. E così è stato. Alla popolazione afghana, chiamata alper le elezioni parlamentari, avevano rivolto un appello molto chiaro. Boicottare ilper proteggere le loro vite. Ma i cittadini, alle urne, sono andati lo stesso. Probabilmente anche per sfidare quel terrore.E gli attacchi alla sicurezza, in, nel giorno delle elezioni parlamentari, infatti, sono stati molti: 192 secondo le ultime segnalazioni. Lasciando una scia diche ha provocato diversi morti e più 145 feriti. Un bilancio, purtroppo, probabilmente destinato a crescere. A renderlo noto è stato il ministro degli interni, Wais Barmak, a Tolo News. Tra gli obiettivi colpiti seggi e scuole, sparsi in tutto il Paese. Cona mano, kamikaze e ordigni esplosivi.Solo a Kabul, in diversi attacchi, 100 le persone ferite e 19 i morti. A Kunduz, nell'area settentrionale del ...