Numerosehanno avuto luogo stamane aiallestiti a Kabul,in, per le elezioni legislative in corso nel Paese.Lo hanno riferito responsabili locali, e testimoni hanno parlato di "morti e feriti". Dispiegati altri 20 mila agenti a protezione dei:schierati in tutto 70 mila. Intanto, primi attacchi dei talebani: nella provincia di Kunar gli insorti hanno sparato colpi di artiglieria sulle strade che portano ai:2 le donne ferite, mentre un ordigno è esploso a Qarabagh, sobborgo di Kabul.(Di sabato 20 ottobre 2018)