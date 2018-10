Adolf Hitler - la Cia desecreta il dossier dopo 75 anni : il suo orientamento sessuale era “ambiguo” e da ragazzino frequentava pensioni per soli uomini : Un dossier di settanta pagine scritte nel 1943 dall’antropologo Henry Field per l’Office of Strategic Services, ovvero “l’antenato” della CIA. Il rapporto, dal titolo “Tratti biografici di Hitler ” si basa sulla testimonianza di Ernst Sedgwik Ganfshtengl, amico e collaboratore di Adolf Hitler tra gli anni venti e trenta, poi emigrato negli Stati Uniti. Ganfshtengl racconta vicende e indiscrezioni sulla vita privata ...

Adolf Hitler - la madre di Romy Schneider sarebbe stata amante del fuhrer : Possiamo definirlo un Gossip a scoppio ritardato. Oltre quarant'anni dalla confessione per fatti che risalgono a quasi 80 anni fa. A parlare nel 1976 era Romy Schneider, attrice tedesca naturalizzata francese celebre per aver interpretato sul grande schermo il ruolo della principessa Sissi in alcuni film di successo della seconda meta' degli anni '50. Nel 1976, pertanto, in un'intervista concessa alla giornalista Alice Schwarzer, Romy ha ...