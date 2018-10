vanityfair

: Addio a Wanda Ferragamo, signora del “made in Italy” - LaStampa : Addio a Wanda Ferragamo, signora del “made in Italy” - monicascapin77 : RT @anna_annie12: Firenze, addio a Wanda Ferragamo,la «Signora» della moda - Diegociorra : RT @VanityFairIt: Se ne è andata Wanda Ferragamo. Aveva 96 anni, ma ha lavorato quasi fino all'ultimo giorno -

(Di sabato 20 ottobre 2018) È morta a FirenzeMiletti, aveva 96 anni. Moglie di Salvatore, il fondatore del celebre marchio del mondo della moda era presidente dellaspa e ancora fino a pochi giorni fa era al lavoro negli uffici di Palazzo Feroni. Sotto la sua direzione che l’azienda ha fatto il grande passo «dalla mono-produzione di calzature al mercato del pret-à-porter e del total look». Diceva: «Vedo tutto, controllo tutto, mi bastano cinque minuti per capire cosa è che non va». Ripubblichiamo una nostra intervista all’imprenditrice, figlia di un medico di Bonito, che avrebbe compiuto 97 anni a dicembre., 6 figli , 67 tra nipoti e pronipoti, nelle biografie ufficiali dell’azienda entra in scena nel 1960, ovvero alla morte del marito. Aveva 39 anni e fino a quel momento, aveva fatto la moglie e la madre. Ma il lutto inatteso (si ammalò e morì a 62 ...