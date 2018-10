A24 | il piano sicurezza | limiti a sorpassi e soste Vincoli per tir e pullman per evitare

Autostrade A24-A25 - per il Ministero “non accoglibile” il Piano Economico da 3 miliardi di Toto : L'Aquila - La proposta di Piano Economico Finanziario da 3 miliardi di euro proposto da Autostrada dei Parchi del gruppo Toto per le Autostrade A24 e A25 è stato ritenuto “non accoglibile” dal Ministero delle Infrastrutture. Il Piano dovrebbe contenere tutte le azioni previste (nuove opere; manutenzioni ecc.) magari in cambio di un eventuale prolungamento della concessione. L’informazione è contenuta in una nota dell’infinita saga ...