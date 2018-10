A Cernobbio c' è anche Isoardi | ' Non siamo qui per parlare di me e Salvini'

Banche - Paragone : “Non siamo il governo di Cernobbio. I risparmiatori vanno tutelati tutti - non accetterò furbate” : “tutti i risparmi e tutti i risparmiatori devono essere tutelati, non ci devono essere risparmiatori di serie A e di serie B”. il senatore pentastellato Gianluigi Paragone è intervenuto sui social con un video messaggio sul tema del risparmio e delle Banche. In particolare ha commentato le dichiarazioni del sottosegretario Massimo Bitonci (Lega) che ha comunicato l’avvio delle procedure di risarcimento di 350 soci delle ex ...