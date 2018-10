Ela Weber - Cecchi Paone e Maria Monsè nuovi concorrenti del GF Vip? : GF Vip: Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Maria Monsè i nuovi concorrenti Da lunedì 22 ottobre la Casa del Grande Fratello Vip non sarà più la stessa. Saranno tre i nuovi concorrenti pronti a fare il loro ingresso ufficiale nel reality condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione di Alfonso Signorini. A ‘spoilerare’ i tre ingressi è stato quest’ultimo sui profili social. È questa la grande novità della quinta puntata del ...

Astronomia - al via la missione BepiColombo : l’Europa “alla guida dell’esplorazione scientifica di Mercurio” : Ha preso il via dalla base spaziale europea di Kourou nella Guyana Francese, la missione BepiColombo con obiettivo l’esplorazione e lo studio del pianeta Mercurio. Il decollo è avvenuto alle 3.45 ora italiana a bordo del vettore Ariane V per la missione V245. La missione BepiColombo (il cui nome è un tributo al matematico, fisico, astronomo e ingegnere padovano Giuseppe Colombo) è frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ...

Salvini - tregua con Di Maio : “In tanti vogliono un’Italia serva - ma noi dureremo 5 anni” : Alle otto del mattino Matteo Salvini si presenta sulle rive del Lago di Como a Cernobbio per salutare la platea amica degli imprenditori di Coldiretti e per lanciare un messaggio chiaro, il governo non cadrà perché «abbiamo così tanti avversari fuori che sono interessati ad avere un Italia precaria in ginocchio e serva che dentro dobbiamo andare d’...

F1 Austin - Vettel : «Penalizzazione? Regola applicata molto alla lettera» : Austin - ' Non c'è molto da imparare, non abbiamo fatto molti giri buoni ed è evidente che sul bagnato non eravamo abbastanza veloci'. E' il commento amaro di Sebastian Vettel dopo la prima giornata ...

Salvini - tregua con Di Maio : "In tanti vogliono un'Italia serva - ma noi dureremo 5 anni" : LEGGI ANCHE Nel governo un compromesso a tempo , Ilario Lombardo, Dunque Salvini parte per Roma , alle 13 è in programma un Cdm con Di Maio e Conte, con la volontà politica di tenere insieme la ...

Cristiano Ronaldo pronto a scatenare la sua rabbia in campo : Adesso spacco tutto quelo che avrei voluto spaccare in queste settimane di reazioni represse e di isolamento dal mondo per escludere qualsiasi disturbo alla sua maniacale concentrazone sul calcio e ...

Juve - la crociata di Cristiano Ronaldo : Oggi, come sempre, è una delle certezze: a tre settimane dall'esplosione del sexgate sollevato da Der Spiegel e rimbalzato poi dagli Stati Uniti in tutto il mondo, l'attaccante è segnalato tranquillo ...

Cosa significa per la scienza la cannabis legale in Canada : ... 1,3 miliardi di euro, - più della metà di tutti i finanziamenti raccolti dalle aziende legali di cannabis in tutto il mondo - e l'industria è sulla buona strada per triplicare questo valore nel 2018.

Cranberries : «Non c'è ragione per continuare senza Dolores. Questo è il nostro finale» - : I mesi successivi alla morte di O'Riordan sono stati segnati dal lutto di tutto il mondo della musica, e ovviamente dei fan sparsi in tutto il mondo. Ma nessuno ha sofferto quanto i tre uomini che ...

Stefano Sollima : «Benicio del Toro e Josh Brolin sono due mostri» - : Sì, per esempio E poi l'idea di fare un film di intrattenimento, che al contempo raccontasse anche un pezzo del mondo in cui viviamo, affrontando un tema forte come l'immigrazione in maniera semplice,...

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : Nathan Chen domina il programma corto - Matteo Rizzo quinto : Il Campione del Mondo ha stampato un perentorio 90.58 con cui ha letteralmente surclassato la concorrenza: il 19enne statunitense ha ammaliato il proprio pubblico con una prova perfettamente ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : a che ora si corre la gara e su che canale vederla in tv? : ... sulla carta dovrebbe andare in scena un duello con Marc Marquez che però partirà in sesta posizione: il Campione del Mondo vuole conquistare matematicamente il titolo iridato ma la sfida con il ...

Giudizio Moody's - Salvini : positivo che l'outlook sia stabile : "L'Italia è un Paese solido, l'outlook è stabile, mi dicono gli esperti che l'importante è che l'outlook fosse stabile e quindi abbiamo un outlook stabile". Lo ha detto il leader della Lega Matteo ...

Leopolda - Renzi 'ritorna al futuro' e lancia la contromanovra : ma non si parla di Pd : Così l'ex premier, poche ore prima dell'inizio ufficiale dei lavori, presenta una contromanovra, coadiuvato dall'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan , che prevede tra le misure una riduzione ...