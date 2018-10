11-11 : Memories Retold avrà un DLC i cui proventi andranno interamente in beneficenza : Attraverso un comunicato stampa diramato questo pomeriggio, Bandai Namco ha annunciato di aver stretto una partnership con l'organizzazione War Child UK sotto forma di un DLC per beneficenza dedicato all'imminente 11-11: Memories Retold.Attraverso una serie di lettere, disegni e fotografie commoventi trovate nel corso dell'avventura ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, i contenuti del DLC di beneficenza War Child raccontano l'avvincente ...

BANDAI NAMCO annuncia una partnership con WarChild per 11-11 : Memories RETOLD! : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare una partnership con War Child UK sotto forma di un DLC per beneficenza dedicato all’imminente 11-11: MEMORIES RETOLD. WarChild per 11-11 MEMORIES RETOLD: annunciata la partnership con BANDAI NAMCO Attraverso una serie di lettere, disegni e fotografie commoventi trovate nel corso dell’avventura ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, i contenuti del ...

Gamescom 2018 : 11-11 Memories Retold - prova : La prima guerra mondiale fu un conflitto che sconvolse il mondo e cambiò per sempre la conformazione geo politica del nostro pianeta. Il sangue versato da milioni di giovani ragazzi, costretti a vivere per mesi, anni, nel fango delle trincee, fra i bombardamenti e i gas letali, segnò le generazioni a venire. Eppure, oggi lo sentiamo un evento così distante e persino qualcuno simpatizza per leader che stanno facendo di tutto per riportare ...

11-11 Memories Retold : diamo uno sguardo al primo - toccante Story Trailer del gioco : Bandai Namco ha pubblicato oggi il primo Story Trailer per l'imminente avventura narrativa ambientata nella prima guerra mondiale, 11-11 Memories Retold. Il gioco, creato in collaborazione con lo studio premio Oscar Aardman e DigixArt, riporta in vita la storia di entrambe le fazioni della Prima Guerra Mondiale, 100 anni dopo la sua conclusione. Il nuovo Trailer, svelato oggi, introduce i due personaggi chiave del gioco, Kurt e Harry, sullo ...