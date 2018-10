Zona rossa | ripresi i rientri degli sfollati

Genova - gli sfollati della Zona rossa due ore nelle case : Genova, 18 ott., askanews, - A Genova la zona rossa è tornata a vivere, anche se solo per poche ore. Dopo quel maledetto 14 agosto, le prime delle 281 famiglie sfollate di via Porro e di via Fillak a ...

Genova - i vigili del fuoco accompagnano gli sfollati nella Zona rossa in un’atmosfera spettrale : La strada deserta, senza più auto parcheggiate ormai da settimane, i palazzi disabitati da ben oltre due mesi, alcune finestre rimaste aperte e un silenzio spettrale, se non fosse per il vociare degli sfollati che rientrano nelle case per due ore e dei cronisti e degli operatori fatti entrare a bordo di un piccolo pullman turistico aperto. nella zona rossa di ponte Morandi, l’unica traccia che queste case fossero abitate sono le piante che ...

Decreto Genova - sindacati e Confindustria chiedono modifiche. Cgil : “Inserire cassa integrazione per chi lavora in Zona rossa” : La necessità di modificare il Decreto Genova mette d’accordo sindacati e Confindustria. Entrambi sono scesi in piazza a Genova, con un presidio sotto la prefettura, per chiedere al governo misure concrete a sostegno della città dopo il crollo del ponte Morandi. Da un lato Cgil, Cisl e Uil lanciano l’allarme sui 45 milioni di euro che “mancano” per garantire la cassa integrazione in deroga ‘retroattiva’ ai ...

Dl Genova : abitanti e negozianti della Zona rossa pronti a bloccare la città : La popolazione dà un mese di tempo al governo per cambiare il provvedimento. Il gip decide di riaprire Via 30 Giugno, la strada sotto ponte Morandi -

Gemme commissario per la ricostruzione Ha casa nella Zona rossa : 'Un genovese che ha girato il mondo, coinvolto direttamente, anche tramite la famiglia, nel disastro': così, senza fare il nome, Matteo Salvini aveva tracciato il ritratto del candidato prima che la ...

Tasse alle imprese nella Zona rossa - la beffa del "decreto Genova" : «Chiediamo che Genova sia considerata una " zona Franca Urbana" come l'Aquila e le zone colpite da eventi naturali. Il crollo di Ponte Morandi ha messo in ginocchio non solo imprese e commercianti ...

Terremoto : il premier Conte a Ischia - visita la Zona rossa : Il premier Giuseppe Conte ha raggiunto stamane Ischia: è atterrato in elicottero a Casamicciola. Il Presidente del Consiglio si sta trasferendo nella zona rossa dove dal 21 agosto dello scorso anno non abita più nessuno. Ad attenderlo il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Il premier incontrerà i sindaci a Lacco Ameno. L'articolo Terremoto: il premier Conte a Ischia, visita la zona rossa sembra essere il primo su Meteo Web.

Ponte Morandi - riapre la pizzeria in Zona rossa chiusa dopo il crollo : “Così proviamo a tornare alla normalità” : La pizzeria ‘San Francesco’ di via Campi si trova a un centinaio di metri dalle macerie del Ponte Morandi a Genova, crollato di fronte alle case di via Fillak e via Porro. Per giorni in zona rossa, senza sapere se e quando avrebbe potuto riaprire, ha inaugurato per la seconda volta, a 40 anni dalla prima apertura. Un segno di speranza a pochi passi dal campo dove gli sfollati attendono ancora di poter rientrare nelle proprie case, i ...

Ponte Morandi : Autostrade - erogati primi contributi a studenti Zona rossa : Roma, 5 set. (AdnKronos) - Autostrade per l'Italia ha versato i primi contributi per l'acquisto dei libri di scuola a favore di 38 studenti che abitano all'interno della zona rossa. Per raccogliere le richieste, si legge in una nota della società, continuano ad operare i due Punti di contatto allest

GENOVA - CROLLO PONTE MORANDI : Zona rossa LIBERA A NATALE?/ Ultime notizie - nuovo caos in commissione Mit : PONTE MORANDI, Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie GENOVA, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 10:52:00 GMT)

Maltempo : interdetta Zona rossa di Casamicciola : La zona rossa di Casamicciola Terme (Napoli), pesantemente danneggiata dal terremoto del 21 agosto 2017, e’ stata interdetta. La decisione e’ stata adottata nel tardo pomeriggio di oggi al termine di un sopralluogo cui hanno partecipato il sindaco Giovan Battista Castagna, i componenti dell’ufficio tecnico comunale e la polizia locale. Sul posto sono state accertate una serie di criticita’ emerse a seguito del violento ...

«Zona rossa “corretta” per le imprese» Autostrade illustra piano abbattimento | : Primi sì al ponte di Renzo piano. Fincantieri e Autostrade trattano: oggi vertice in Regione. Il sindaco: «Vogliamo far riprendere il lavoro»

Autostrade versa più di 2 milioni di aiuti a famiglie Zona rossa. Ora è il turno delle imprese : Teleborsa, - Autostrade per l'Italia ha versato oltre 2 milioni di euro di aiuti a più di 200 famiglie residenti nella cosiddetta "zona Rossa" a Genova , dove alla vigilia di Ferragosto è crollato il ...