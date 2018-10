Xiaomi Mi TV 4A è disponibile nella versione da 58 pollici a meno di 400 euro in Cina

Xiaomi Mi Max 3 disponibile in Italia nei MI Store : ecco il prezzo ufficiale : Il Phablet con grandissimo display e autonomia elevata Xiaomi Mi Max 3 ha iniziato a fare capolino in Italia: infatti è disponibile all’acquisto presso i Mi Store, a questo prezzo.Annunciato in Cina in data 17 agosto 2018 lo Xiaomi Mi Max 3 finalmente ha iniziato la commercializzazione ufficiale anche in Italia da qualche giorno, anche se al momento è acquistabile solo prezzo i MI Store fisici Italiani.Non è ancora visibile sul sito ...

Xiaomi Mi Max 3 finalmente disponibile in Italia : Dalle numerose indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, appare chiaro che il produttore cinese Xiaomi sia impegnato nella preparazione dell’annuncio di quello che sarà il suo prossimo smartphone top di gamma atteso da milioni di consumatori, Xiaomi Mi Mix 3, il nuovo modello della linea che ha segnato il debutto del design che riduce al minimo le cornici degli smartphone, ripreso poi da tutti i principali produttori del settore. In ...

LineageOS 15.1 ufficiale disponibile per ZTE Axon 7 - LG G2 - Xiaomi Redmi 3S - Xiaomi Redmi 3X e Xiaomi Redmi 4X : Avete un ZTE Axon 7, LG G2, Xiaomi Redmi 3S, Xiaomi Redmi 3X o Xiaomi Redmi 4X? Bene, se è così sappiate che è giunto il momento di rispolverarlo e tirarlo fuori dal cassetto per dargli nuova vita. L'articolo LineageOS 15.1 ufficiale disponibile per ZTE Axon 7, LG G2, Xiaomi Redmi 3S, Xiaomi Redmi 3X e Xiaomi Redmi 4X proviene da TuttoAndroid.

Disponibile per Xiaomi Mi 8 il firmware di Google Pixel 2 XL basato su Android 9 Pie : Da pochissimo il modding offre un'opportunità in più ai possessori di Xiaomi Mi 8 con una ROM che porta l'esperienza di Pixel 2 XL sul top di gamma cinese L'articolo Disponibile per Xiaomi Mi 8 il firmware di Google Pixel 2 XL basato su Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 con NFC disponibile all’acquisto su GearBest a circa 46 euro : Ci sono volute un bel po' di settimane, diverse più del previsto, però alla fine la Xiaomi Mi Band 3 con NFC è arrivata ed è finalmente in vendita in Cina e online presso i negozi importatori terzi. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 con NFC disponibile all’acquisto su GearBest a circa 46 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi POCOPHONE F1 disponibile da ePRICE a 329 Euro con spedizione gratuita e garanzia italiana : Xiaomi POCOPHONE F1 arriva da ePRICE: il nuovo smartphone di Xiaomi è disponibile all'acquisto al prezzo di 329 Euro, con spedizione gratuita e garanzia italiana. L'articolo Xiaomi POCOPHONE F1 disponibile da ePRICE a 329 Euro con spedizione gratuita e garanzia italiana proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 l’aggiornamento Android Pie è disponibile con la beta MIUI 10 Global : il link : Xiaomi Mi 8, l’attuale top di gamma dell’azienda cinese, può installare la nuova rom Global beta basata sul sistema operativo Android Pie 9.0 e interfaccia personalizzata MIUI 10.IL Mi 8, uno degli ultimi smartphone top di gamma di Xiaomi, ha finalmente iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android Pie attraverso la nuova rom Global beta con l’interfaccia personalizzata MIUI 10.Xiaomi Mi 8 ha già la beta di Android Pie ...

Xiaomi Mi Band 3 è arrivata su Amazon Italia : disponibile all’acquisto da oggi a 29 - 99 euro : Con un giorno di ritardo, poiché sarebbe dovuta essere disponibile all'acquisto da ieri, Xiaomi Mi Band 3 è arrivata su Amazon Italia per la gioia di tutti coloro che la stavano aspettando con estrema ansia. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 è arrivata su Amazon Italia: disponibile all’acquisto da oggi a 29,99 euro proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 China Stabile è disponibile per Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A : a versione Stabile della ROM cinese di MIUI 10 è disponibile per Xiaomi Redmi 6 e Xiaomi Redmi 6A, lanciati in Cina a inizio anno con MIUI 9, e può essere utilizzata come ROM di ripristino. Entrambe le build per sono basate su Android 8.1 Oreo e offrono le nuove funzionalità di MIUI 10, un'interfaccia utente appena ridisegnata per i principianti, le funzionalità AI che riguardano la fotocamera e un pre-caricamento delle applicazioni in base ...

MIUI 10 China Stabile è disponibile per altri smartphone - tra cui Xiaomi Mi 8 : Il team di sviluppo di MIUI 10 continua a rilasciare la versione cinese Stabile per altri dispositivi, aggiungendone altri sei alla lista di quelli già raggiunti. L'articolo MIUI 10 China Stabile è disponibile per altri smartphone, tra cui Xiaomi Mi 8 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Notebook Air disponibile ufficialmente in Italia - ma a che prezzo : Il Notebook Xiaomi clone del MacBook Air, il Mi Notebook Air è disponibile ufficialmente in Italia nel Mi Store al prezzo di 1099,90 euro Xiaomi Mi Notebook Air arriva ufficialmente in Italia ad oltre 1000 euro Un po a sorpresa arriva ufficialmente in Italia il Notebook Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 che è tra i Notebook dell’azienda […]

Android 9 Pie disponibile per OnePlus 2 - X - 3 - 3T - Xiaomi Redmi Note 5 - Lenovo Moto Z Play e ... : Cavalcano alla grande i porting del firmware ufficiale Android 9 Pie che sono disponibili anche per OnePlus 2, X, 3, 3T, Xiaomi Redmi Note 5, Lenovo Moto Z Play e Moto G 2015 Android 9 Pie disponibile per altri 7 smartphone Google dopo aver rilasciato Android 9 Pie ha anche pubblicato i sorgenti AOSP, e dunque […]

