X Factor | l’addio di Asia

wired

: RT @RollingStoneita: La squadra di #Fedez ricorda la Nazionale, #MaraMaionchi stravince con #AchilleLauro ma #ManuelAgnelli rimane il favor… - innerg0ddess : RT @RollingStoneita: La squadra di #Fedez ricorda la Nazionale, #MaraMaionchi stravince con #AchilleLauro ma #ManuelAgnelli rimane il favor… - AasiaStones : RT @RollingStoneita: La squadra di #Fedez ricorda la Nazionale, #MaraMaionchi stravince con #AchilleLauro ma #ManuelAgnelli rimane il favor… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Se il timore della produzione era quello che la presenza diArgento avrebbe potuto oscurare i cantanti, di certo il suo addio a Xlo ha fatto. Complice anche il montaggio che ha sapientemente collocato la scelta dell’Argento nell’ultimo blocco della puntata, per tutta la serata ha aleggiato il peso della definitiva e oramai inappellabile scelta di sostituire l’attrice in seguito alle accuse di molestie che le sono state mosse nell’ultimo periodo. Sfoglia gallery9 immaginiFan in rivolta sui social per l'addio diArgento Fan in rivolta sui social per l'addio diArgento Fan in rivolta sui social per l'addio diArgento Fan in rivolta sui social per l'addio diArgento Fan in rivolta sui social per l'addio diArgento Fan in rivolta sui social per l'addio diArgento Fan in rivolta sui social per l'addio diArgento Fan in rivolta sui social per ...