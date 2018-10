X Factor 2018 | Lodo Guenzi si insedia Gli auguri | amari | di Asia Argento

X Factor 2018 : i concorrenti ammessi ai Live : Si è conclusa la fase degli Home Visit di X Factor 2018: Mara Maionchi, Fedez, Manuel Agnelli e Asia Argento hanno scelto i 12 concorrenti ammessi ai Live I giochi sono fatti. La dodicesima edizione di X Factor 2018 entra nel vivo della gara con la fase dei Live in partenza da giovedì 25 Ottobre. I quattro giudici Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e Asia Argento, separati in quattro differenti location, hanno scelto i rispettivi 3 talenti di ...

X Factor 2018 - i concorrenti ufficiali : ecco le quattro squadre dei Live : I concorrenti di X Factor 2018: la formazione delle squadre Abbiamo i concorrenti ufficiali di X Factor 2018: nelle Home Visit del 18 ottobre si sono formate le quattro squadre che si sfideranno ai Live. I 12 concorrenti sono stati scelti in vari luoghi d’Europa. I giudici, come da tradizione, hanno scelto una destinazione per […] L'articolo X Factor 2018, i concorrenti ufficiali: ecco le quattro squadre dei Live proviene da Gossip e ...

I 12 concorrenti di X Factor 2018 – Foto : Matteo Costanzo - Over X Factor 2018 ha definito i 12 concorrenti che da giovedì 25 ottobre si sfideranno al live. Nell’ultima puntata di selezioni (Home Visit), Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Fedez e Asia Argento, separati in quattro location differenti, hanno formato le squadre. Ecco le loro scelte. X Factor 2018: i 3 under uomo di Mara Maionchi Mara Maionchi ha fatto le sue scelte in Francia, precisamente a Saint-Rémy-de-Provence ...

Per gli Home Visit Mara Moaionchi sceglie di portare la squadra degli Under Uomini di X Factor 2018 in Provenza. A consigliarla Achille Lauro

