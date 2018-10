X Factor 12 | «Non e` stata una mia scelta | ci tenevo» Asia Argento e la verità sulla

Asia Argento : 'Ci tenevo a X Factor - sono fuori e non è stata una mia scelta' : Asia Argento è stata definitivamente sostituita al banco dei giudici di X Factor 12. A nulla sono valsi gli appelli dei colleghi e l'affetto dei supporters per far restare l'attrice al suo posto. Ecco ...

PIERFRANCESCO CRISCITIELLO - CHI È?/ Video - Canta River - ma con Eminem non convince (X Factor 2018) : PIERFRANCESCO CRISCITIELLO a X Factor 12: il giovane deve cercare di convincere Mara Maionchi di una sua possibile crescita per superare gli Home Visit e volare alla prima serata dei Live.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:17:00 GMT)

Morgan : «Asia a X Factor? Era brava. Le persone vanno giudicate per il talento non per le storie personali» : Del palco del Premio Tenco, da circa vent'anni, è un assiduo frequentatore. Ma per Marco Castoldi in arte Morgan stavolta si prospetta un vero e proprio esordio. Il ...

LEO GASSMANN/ Video - la sfida è non seguire le orme del padre! (X Factor 2018) : Leo GASSMANN, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, si è fatto notare a X Factor 2018. Il ragazzo è arrivato agli Home Visit degli Under Uomini: conquisterà un posto per i Live?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 19:07:00 GMT)

GHEMON/ Video - il fantasma della depressione : “Una malattia che non si può dimostrare” (X Factor 2018) : GHEMON è uno degli ospiti della puntata degli Home Visit di X Factor 2018. Il rapper sarà con Manuel Agnelli in Belgio per aiutarlo nella scelta dei concorrenti Under Donne(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:32:00 GMT)

Tutte pazze per Leo Gassmann - il fascinoso figlio di Alessandro conquista X Factor - e non solo - : Il Dna non mente. Sicuramente non nel caso di Leo, il figlio 19enne di Alessandro Gassmann e dell'attrice Sabrina Knaflitz, che entrato a far parte del cast di X Factor ha conquistato i 4 giudici e ...

"La difficile periferia di Milano ha fatto di me un artista. Agnelli? È se stesso anche a XFactor - anche se non lo guardo" : Il suo primo concerto ricorda di averlo fatto in oratorio, a Niguarda, nella periferia nord di Milano. "Avevo 17 anni e suonavo la chitarra elettrica da una settimana". Oggi Xabier Iriondo, chitarrista degli Afterhours - di cui è considerato l'anima sperimentale - e, come ama definirsi, "manipolatore sonoro" di diversi progetti musicali come Tasaday, A short apnea e Uncode duello, è un artista eclettico.Musicista, produttore, ...

Asia Argento commossa a Verissimo : “Non volevo andare via da X Factor” : Verissimo: Asia Argento dice la sua sull’esclusione da X Factor Sabato prossimo andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. E come anticipato tra gli ospiti che verranno intervistati da Silvia Toffanin ci sarà anche la popolare attrice Asia Argento, la quale è finita nell’occhio del ciclone per via delle accuse di molestie mosse nei suoi confronti dall’attore Jimmy Bennett. Per tale ragione la produzione di X Factor ha anche ...

ASIA ARGENTO/ "Non volevo lasciare X Factor 2018 - il pubblico e i ragazzi mi volevano. Ci speravo" : ASIA ARGENTO alle prese con i bootcamp di X Factor 2018, a Verissimo, confessa: "non volevo andare via. Il pubblico, i ragazzi e la giuria mi volevano".(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:28:00 GMT)

Lodo Guenzi giudice a X Factor. Disse : "Non mi interessa - in tv talento è svilito" : "Il problema di X Factor è il modello educativo che propone in un meccanismo tv dove il talento viene svilito per lo spettacolo ed emergono sempre il bel canto o i fregni, secondo una logica produttiva dove bisogna macinare soldi e il lavoro artistico, il valore e la preparazione passano in secondo piano". A pronunciare questa precisa e argomentata critica nei confronti di X Factor è stato, nel febbraio scorso in un'intervista al settimanale ...

"Asia si merita quella poltrona. Non vi vergognate?". I fan insorgono contro la scelta di X Factor sostituire Argento : Non è passata neanche 1 ora dal comunicato ufficiale di Sky dove si dice che Lodo Guenzi, frontman della band "Lo Stato Sociale", sarà il nuovo giudice di X Factor che già si è scatenata la bufera su ogni piattaforma social esistente. Twitter, Facebook, e soprattutto Instagram. Ora che Asia Argento è stata definitivamente tagliata fuori dalla giuria del talent, i fans stanno insorgendo in sua difesa, ...

X Factor 2018 - a Fedez vanno gli Over - ma non è molto contento : ecco chi sono : La prima puntata dei Bootcamp ha visto come protagonisti Fedez e Manuel Agnelli , a loro il compito di formare la squadra da portare agli Home Visit. Per la prima volta in cinque anni Fedez guiderà la ...