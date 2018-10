WTA Mosca – Kasatkina fa impazzire il pubblico di casa | la tennista russa stende Konta e

WTA Mosca – Jabeur non si ferma più : sconfitta Sevastova in 3 set - la tunisina è in finale : Ons Jabeur accede alla finale del WTA di Mosca: la tennista tunisina supera Sevastova in 3 set e attende la vincitrice di Kasatkina-Konta Ons Jabeur non si ferma più! La tennista tunisina sta vivendo un vero e proprio stato di grazia all’interno del tabellone femminile del torneo di Mosca. Ons Jabeur, numero 101 del ranking mondiale femminile, ha fatto fuori, una dopo l’altra: Makarova, Stephens, Kontaveit e Sevastova. Jabeur ha sconfitto ...

WTA Mosca - subito fuori Pliskova e Stephens : Mosca, Russia, - Dopo il forfait di Simona Halep, escono subito di scena anche la seconda e terza testa di serie della 'VTB Kremlin Cup', torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 932.866 dollari ...

WTA Mosca – Pliskova ko all’esordio : Zvonareva fa l’impresa da 161ª al mondo : Karolina Pliskova sconfitta agli ottavi del WTA di Mosca: la tennista ceca si arrende a Vera Zvonareva, numero 161 del ranking femminile Subito grandi sorprese agli ottavi del WTA di Mosca. Il torneo russo, dopo aver perso Simona Halep per infortunio ancor prima dell’esordio, ha visto uscire di scena Sloane Stephens contro Jabeur. Ancor più clamorosa è però l’eliminazione di Karolina Pliskova, numero 5 del ranking WTA, sconfitta agli ...

WTA Mosca – Esordio shock per Stephens! L’americana si arrende alla 101ª del mondo Jabeur : Sloane Stephens sconfitta all’Esordio nel WTA di Mosca: la tennista americana si arrende al secondo turno contro la tunisina Jabeur Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Sloane Stephens nel WTA di Mosca. La tennista americana, attualmente numero 8 del mondo, è stata sconfitta all’Esordio nel torneo russo, dalla tunisina Jabeur. Appena il tempo di un match dunque (ai sedicesimi aveva usufruito del bye) per la campionessa degli US ...

WTA Mosca – Simona Halep annuncia il ritiro : ancora problemi alla schiena - Finals a rischio : Simona Halep costretta a ritirarsi dalla VTB Kremlin Cup, il torneo WTA Premier che si svolgerà a Mosca nei prossimi giorni: la tennista n°1 al mondo continua a soffrire di problemi alla schiena Brutte notizie per i fan di Simona Halep, particolarmente per quelli che la attendeva in Russia. La tennista romena è stata costretta ad annunciare il suo ritiro dal tabellone principale della VTB Kremlin Cup, torneo WTA Premier dotato di un ...