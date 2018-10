Vuoi lavorare subito e guadagnare bene? Laureati in Statistica

'Se Vuoi lavorare un un villaggio - paga divise e stage' : ma le promesse erano finte : MONTERONI , Lecce, - Prometteva posti di lavoro in un villaggio vacanze sull'isola di Creta, ma dopo aver intascato il denaro per lo svolgimento di stage e l'acquisto di divise da lavoro, spariva ...

Vuoi lavorare in un bar? Ecco come imparare : Sono infatti molti i giovani che utilizzano il corso barman per imparare una professione e muovere i primi passi nel mondo del lavoro, nei pubblici esercizi o anche in villaggi turistici o navi da ...