Volley | splendida Italia vola in finale | ?battuta la Cina al tie break 3-2

Mondiali Volley 2018 – Splendida vittoria per l’Italia femminile : Cina ko - le azzurre chiudono in testa la 1ª fase : Cinque su cinque: l’Italia femminile chiude al primo posto la prima fase dei Mondiali di Volley 2018. Cina battuta 3-1 Una prima fase impeccabile, per le azzurre del Volley ai Mondiali femminili 2018 che si stanno svolgendo in Giappone. L’Italia di Mazzanti ha fatto en plein, con la vittoria di oggi sulla Cina: Chirichella e compagne si sono imposte per 3-1 sulle avversarie cinesi, assicurandosi così la testa del girone. Una ...