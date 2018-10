Volley | Mondiale | semifinale | Serbia-Olanda 3-1

Volley - Mondiale - semifinale : Italia-Cina : L'Italia gioca per la finale Mondiale contro la Cina che ha già battuto nella seconda fase. Per l'Italia è la quarta semifinale iridata nella storia e finora ha vinto solo la prima nel 2002. Valeria ...

Volley Mondiale Femminile Semifinale : Italia - Cina (diretta Rai 2) : Yokohama. È finito il tempo dell’attesa per la nazionale Italiana Femminile che alle ore 9.10 (diretta su RaiDue) scenderà in campo alla Yokohama Arena contro la Cina per la Semifinale del Campionato Mondiale 2018. Dopo lo splendido cammino compiuto nell’arco delle ultime settimane (10 successi e 1 sola sconfitta), le ragazze di Davide Mazzanti sono chiamate a disputare un’altra grande gara per superare le ...