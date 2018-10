Volley | Mondiale | Mazzanti | ' Italia bravissima | ora sotto con la Serbia'

Mondiale di Volley - L'italia è in finale. Battuta la Cina per 3 a 2 : L'italia del Volley femminile è in finale ai mondiali dopo aver battuto la Cina per 3-2 dopo un incontro durissimo, che ha visto le ragazze azzurre imporsi alla grande grazie alla loro...

Mondiale di Volley femminile. Italia batte Cina ed è finale : Una gara al cardiopalma. La nazionale Italiana ha battuto 3-2 la Cina aggiudicandosi il pass per la finale Mondiale contro

Volley - Italia contro la Cina a caccia della finale mondiale Diretta - parità 2-2 (25-18 - 21-25 - 25-16 - 29-31) : Respiro in sospeso per la semifinale mondiale del Volley femminile in Giappone a Yokohama fra Italia e Cina. Prima palla alle 9.30. Le azzurre di Mazzanti hanno già sconfitto le campionesse...

ItalVolley - azzurre a caccia della finale mondiale : la diretta : Essere tra le prime quattro del mondo è un successo, ma il bello viene adesso'. Con un obiettivo impronunciabile per scaramanzia? 'Meglio vivere alla giornata, sapendo che alla fine di tutto saremo ...

ItalVolley - azzurre contro la Cina a caccia della finale mondiale La diretta : Respiro in sospeso per la semifinale mondiale del volley femminile in Giappone a Yokohama fra Italia e Cina. Prima palla alle 9.30. Le azzurre di Mazzanti hanno già sconfitto le campionesse...

ItalVolley alla semifinale mondiale contro la Cina La diretta 0-0 : Nella pallavolo il muro, filosoficamente, è un po? come un rigore parato nel calcio. Ecco: Anna Danesi, centrale dell?Italia di Mazzanti, ai mondiali giapponesi di rigori ne ha...

Volley - Mondiale - semifinale : Serbia-Olanda 3-1 : Serbia-Olanda 3-1, 25-22, 26-28, 25-19, 25-23, - Come un anno fa nella finale dell'Europeo a Baku la Serbia travolge l'Olanda e conquista la sua prima finale del Mondiale. La Serbia comincia con il '...

Volley - Mondiale - semifinale : Italia-Cina : L'Italia gioca per la finale Mondiale contro la Cina che ha già battuto nella seconda fase. Per l'Italia è la quarta semifinale iridata nella storia e finora ha vinto solo la prima nel 2002. Valeria ...

Volley Mondiale Femminile Semifinale : Italia - Cina (diretta Rai 2) : Yokohama. È finito il tempo dell’attesa per la nazionale Italiana Femminile che alle ore 9.10 (diretta su RaiDue) scenderà in campo alla Yokohama Arena contro la Cina per la Semifinale del Campionato Mondiale 2018. Dopo lo splendido cammino compiuto nell’arco delle ultime settimane (10 successi e 1 sola sconfitta), le ragazze di Davide Mazzanti sono chiamate a disputare un’altra grande gara per superare le ...

Paola Egonu/ Video : la schiaccatrice domina al Mondiale Volley - seguirà le orme di Elisa Togut? : Paola Egonu, stella azzurra al Mondiale di volley femminile: decisiva nella vittoria al tie break contro il Giappone che ha lanciato l'Italia verso la semifinale(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:57:00 GMT)

Volley - Italia battuta dalla Serbia : venerdì la semifinale mondiale contro la Cina : Prima sconfitta per la nazionale azzurra ai Mondiali di Volley femminile in Giappone. Le ragazze di coach Davide Mazzanti sono state battute nella mattinata Italiana dalle vicecampionesse olimpiche ...

Volley - Mondiale - la Serbia piega l'Italia 3-1. Ma le azzurre sono già in semifinale : 23-25 Boskovic chiude il match. Italia-Serbia finisce 1-3, ma le azzurre sono comunque in semifinale 22-23 Ace sontuoso di Pietrini. Il challange conferma il punto 20-22 Grande salvataggio di Bosetti, ...

Mondiale Volley : Italia-Serbia - le azzurre - con qualche riserva - perdono il 1° set : 'Si sono troppo stancate sul cemento di ieri': il Ct delle azzurre allora introduce qualche cambio nel primo set contro la Serbia. A riposo, finora, due big come Miriam Sylla e >Chrichella, entra lo ...

Volley - Mondiale - l'Italia sfida la Serbia : Italia e Serbia si stanno per sfidare a Nagoya nell'ultima gara di qualificazione, già certe di un posto in semifinale. 4-4 Ace Serbia 4-2 Ace Pietrini 1-1 l'Italia gioca con la Pietrini al posto ...