Volley Mondiale Femminile Semifinale | Italia - Cina diretta Rai 2

digital-news

: Volley, Sylla: tese e cariche, vogliamo la finale mondiale - RaiNews : Volley, Sylla: tese e cariche, vogliamo la finale mondiale - chetempochefa : 'Tu hai servito una palla a 134 km/h. È vero che dopo il mondiale di volley, il record è stato frantumato dalle vos… - StellaSirio60 : RT @RaiNews: Volley, Sylla: tese e cariche, vogliamo la finale mondiale -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Yokohama. È finito il tempo dell’attesa per la nazionalenache alle ore 9.10 (su RaiDue) scenderà in campo alla Yokohama Arena contro laper ladel Campionato2018. Dopo lo splendido cammino compiuto nell’arco delle ultime settimane (10 successi e 1 sola sconfitta), le ragazze di Davide Mazzanti sono chiamate a disputare un’altra grande gara per superare le campionesse olimpiche cinesi.Negli ultimi anni in...