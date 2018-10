Volley | l' urlo del telecronista | ' Queste sono le nostre ragazze terribili'

Volley femminile - l'urlo del telecronista : 'Le nostre ragazze terribili' : Grande impresa delle ragazze dell'Ital Volley . La nazionale allenata da Davide Mazzanti ha battuto la Cina 3 set a 2 e si è qualificata alla finale dei mondiali in corso in Giappone. Nel video, l'urlo ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia e l’urlo di battaglia - il motto segreto degli azzurri. “Liberate i cani” - l’hashtag sui panchinari spiegato da Zaytsev : #liberateicani, questo è l’hashtag ormai non più segreto che circola all’interno dello spogliatoio dell’ Italia durante i Mondiali 2018 di Volley maschile. L’urlo di battaglia del nostro gruppo, un modo particolare per caricarsi e che sembra dare i propri frutti visto che gli azzurri hanno conquistato cinque vittorie nella prima fase e che questa sera affronteranno la Finlandia al Mediolanum Forum di Milano. A spiegarne il ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Giappone 3-0 - le pagelle degli azzurri. Centrali da urlo - Zaytsev trascinatore : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-0 nel match d’apertura dei Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale, davanti agli 11mila spettatori del Foro Italico di Roma, ha incominciato la propria avventura iridata con un bel successo fondamentale in ottica futuro. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo nella capitale. IVAN Zaytsev: 7. Lo Zar ha messo grande personalità in questa partita, sentiva ...