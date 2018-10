Volley | Italia contro la Cina a caccia della finale mondiale Diretta | parità

LIVE Italia-Cina Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-2 - si va al tie-break : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo di domani da giocare contro la vincente di Serbia-Olanda: si preannuncia una partita estremamente avvincente e appassionante, sulla carta molto equilibrata tra due squadre che hanno tutte le carte in regola per vincere il titolo. Le due formazioni si ...

DIRETTA/ Italia Cina (risultato live 2-2) streaming video e tv Rai : 29-31 4^ set! (Mondiali Volley femminile) : DIRETTA Italia Cina: info streaming video e tv Rai delle partita, semifinale dei mondiali di volley femminili 2018 in Giappone. Le azzurre a caccia della finalissima.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 11:29:00 GMT)

Italia-Cina - le azzurre del Volley si giocano la finale dei Mondiali : L'Italia del volley vede la finale dei Mondiali. Nella partita contro la Cina, le azzurre hanno vinto il primo set con il punteggio di 25-18. In evidenza Egonu, con 6 punti, Sylla 5, Danesi e Bosetti 4.L'Italia va a caccia di un posto in finale nel Mondiale giapponese che finora l'ha vista protagonista assoluta con un percorso di 10 vittorie e una sola sconfitta, ininfluente, contro la Serbia. Il match contro la Cina non è scontato, visto ...

ItalVolley - diretta Italia-Cina : primo set alle azzurre (25-18) : Respiro in sospeso per la semifinale mondiale del volley femminile in Giappone a Yokohama fra Italia e Cina. Prima palla alle 9.30. Le azzurre di Mazzanti hanno già sconfitto le campionesse...

Volley - Mondiale - semifinale : Italia-Cina : L'Italia gioca per la finale Mondiale contro la Cina che ha già battuto nella seconda fase. Per l'Italia è la quarta semifinale iridata nella storia e finora ha vinto solo la prima nel 2002. Valeria ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina in ritardo - la semifinale non inizierà alle ore 09.10. Il nuovo programma e orario d’inizio : Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di Volley femminile, non inizierà alle ore 09.10 come da programma. Il motivo è molto semplice: l’altra semifinale tra Olanda e Serbia è andata per le lunghe e ha sforato il “muro” delle ore 08.40. Quando si gioca sullo stesso campo (in questo caso a Yokohama, Giappone), tra il termine di una partita e l’inizio dell’altra, infatti, devono trascorrere trenta minuti e dunque ...

DIRETTA / Italia Cina (risultato live 0-0) streaming video e tv Rai : si comincia! (Mondiali Volley femminile) : DIRETTA Italia Cina: info streaming video e tv Rai delle partita, semifinale dei mondiali di volley femminili 2018 in Giappone. Le azzurre a caccia della finalissima. Va all’Italia la prima frazione di gioco nella semifinale dei Mondiali di volley 2018 che vede le azzurre fronteggiare la temibile Cina, campionessa olimpica in carica. Il tabellino del risultato a Yokohama vede quindi la nostra nazionale avanti per 1-0 con i parziale di 25-18 ...

Italia-Cina - semifinale Mondiali Volley femminile 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi venerdì 19 ottobre si gioca Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale torna in campo a Yokohama (Giappone) per affrontare le Campionesse Olimpiche in un incontro che mette in palio un posto nell’atto conclusivo di domani contro la vincente di Serbia-Olanda. Le azzurre si presentano all’appuntamento dopo aver conquistato dieci vittorie consecutive e dopo aver già battuto le asiatiche nella ...

LIVE Italia-Cina - Mondiali Volley femminile 2018 in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi è il grande giorno di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfideranno per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata: la nostra Nazionale insegue la seconda finale della sua storia dopo quella vinta a Berlino 2002, le asiatiche puntano alla sesta (hanno perso le ultime tre, vinte quelle del 1982 e 1986). Le Campionesse Olimpiche sembrano essere leggermente ...