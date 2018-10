Volley femminile | Mondiali 2018 | la Serbia è la prima finalista | Boskovic e Mihajlovic

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina in ritardo - la semifinale non inizierà alle ore 09.10. Il nuovo programma e orario d’inizio : Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di Volley femminile, non inizierà alle ore 09.10 come da programma. Il motivo è molto semplice: l’altra semifinale tra Olanda e Serbia è andata per le lunghe e ha sforato il “muro” delle ore 08.40. Quando si gioca sullo stesso campo (in questo caso a Yokohama, Giappone), tra il termine di una partita e l’inizio dell’altra, infatti, devono trascorrere trenta minuti e dunque ...

LIVE Italia-Cina Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : si comincia in ritardo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo di domani da giocare contro la vincente di Serbia-Olanda: si preannuncia una partita estremamente avvincente e appassionante, sulla carta molto equilibrata tra due squadre che hanno tutte le carte in regola per vincere il titolo. Le due formazioni si ...

LIVE Serbia-Olanda Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : prima semifinale tutta europea - Boskovic e compagne partono forte : 1-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Olanda, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata da giocare poi contro la vincente di Italia-Cina che si giocherà alle ore 09.10. Si preannuncia una partita estremamente equilibrata e appasionante, rivincita della finale degli Europei 2017 dominata dalle slave che anche oggi ...

Italia-Cina - semifinale Mondiali Volley femminile 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi venerdì 19 ottobre si gioca Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale torna in campo a Yokohama (Giappone) per affrontare le Campionesse Olimpiche in un incontro che mette in palio un posto nell’atto conclusivo di domani contro la vincente di Serbia-Olanda. Le azzurre si presentano all’appuntamento dopo aver conquistato dieci vittorie consecutive e dopo aver già battuto le asiatiche nella ...

Calendario Mondiali Volley femminile 2018 oggi (19 ottobre) - gli orari e il programma delle semifinali. Come vederle in tv : oggi venerdì 19 ottobre si disputano le semifinali ai Mondiali 2018 di volley femminile, a Yokohama (Giappone) si giocheranno i due incontri che sveleranno i nomi delle squadre pronte a sfidarsi nell’atto conclusivo della rassegna iridata. Si incomincia alle ore 06.40 con Serbia-Olanda, big match che sa di rivincita dell’ultima finale degli Europei: le slave partiranno leggermente favorite contro le orange che hanno però tutte le ...

Volley Mondiale Femminile Semifinale : Italia - Cina (diretta Rai 2) : Yokohama. È finito il tempo dell’attesa per la nazionale Italiana Femminile che alle ore 9.10 (diretta su RaiDue) scenderà in campo alla Yokohama Arena contro la Cina per la Semifinale del Campionato Mondiale 2018. Dopo lo splendido cammino compiuto nell’arco delle ultime settimane (10 successi e 1 sola sconfitta), le ragazze di Davide Mazzanti sono chiamate a disputare un’altra grande gara per superare le ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Cina - le chiavi tattiche della partita. Contenere Zhu Ting e muro per volare in finale : La partita più importante degli ultimi due anni è alle porte per l’Italia che si appresta ad affrontare la Cina nella semifinale dei Mondiali 2018 di Volley femminile: domani (ore 09.10) le azzurre se la dovranno vedere contro le Campionesse Olimpiche nell’incontro che spalanca le porte dell’atto conclusivo della rassegna iridata, un match fondamentale per le sorti della nostra Nazionale che si è rialzata dopo lo smacco subito ...