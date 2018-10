Volley femminile | Mondiali 2018 Italia | una finale ogni venti anni Dopo il Gabbiano

Volley femminile - Mondiale 2018 : finale Italia-Serbia - le Campionesse d’Europa ai raggi X. Boskovic e la difesa per l’assalto al primo titolo iridato : Non solo Boskovic. La Serbia è aggrappata spesso e volentieri al suo faro in attacco, a colei che l’ha trascinata in finale alle Olimpiadi due anni fa e ora in finale ai Mondiali. Partita dopo partita le serbe hanno confermato di essere una squadra vera, completa in tutti i reparti, capace di tirarsi fuori dalle situazioni più complicate, a volte affidandosi alla sua attaccante di gran lunga più forte ma a volte anche sfruttando le potenzialità ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : gli USA concludono al quinto posto - battuto il Giappone nella finalina : Gli USA hanno sconfitto il Giappone per 3-1 (25-23; 25-16; 23-25; 25-23) nella finalina per il quinto posto dei Mondiali 2018 di Volley femminile. A Yokohama, le Campionesse del Mondo uscenti hanno sconfitto le padrone di casa in un incontro che metteva in palio soltanto un piazzamento di rincalzo ma che sarà poi importante per definire la composizione dei gironi di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (le Samurai sono già ammesse in ...

Paola Egonu e Miriam Sylla/ Chi sono le stelle del Volley femminile italiano : simbolo di un Paese multietnico : Paola Egonu e Miriam Sylla, chi sono le stelle del volley femminile italiano: simbolo di un Paese multietnico. Ultime notizie: gli angeli azzurri che hanno trascinato la Nazionale in finale(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:08:00 GMT)

Volley femminile - azzurre in finale : il punto decisivo di Paola Egonu : Dopo 16 anni dall'ultima finale, le ragazze della pallavolo italiana proveranno a conquistare la medaglia d'oro al Mondiale in corso in Giappone. In semifinale, la Cina è sconfitta per 3 set a 2. E il ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Serbia - la Finale dei sogni. Tutto o niente per l’impresa : L’Italia ora è a un passo dal sogno, a una sola vittoria dall’apoteosi totale, a un successo dal trionfo iridato. Mancano pochi metri, tra le azzurre e la gloria eterna c’è la fortissima Serbia, la grande favorita della vigilia che non ha deluso e che ha conquistato con pieno merito la Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale, capace di sconfiggere la Cina in un’epocale semiFinale conclusa al ...

Calendario Finale Mondiali Volley femminile 2018 - Italia-Serbia : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : L’Italia affronterà la Serbia nella Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile: sabato 20 ottobre (ore 12.40) le azzurre sfideranno le Campionesse d’Europa a Yokohama (Giappone) nel match che assegna il titolo iridato. La nostra Nazionale accede all’atto conclusivo per la seconda volta nella sua storia dopo il trionfo del 2002 contro gli USA in Germania, le slave sono invece al primo appuntamento con la storia. Si preannuncia ...

Volley femminile - l'urlo del telecronista : 'Le nostre ragazze terribili' : Grande impresa delle ragazze dell'ItalVolley. La nazionale allenata da Davide Mazzanti ha battuto la Cina 3 set a 2 e si è qualificata alla finale dei mondiali in corso in Giappone. Nel video, l'urlo ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : chi sono le azzurre in Finale? L’Italia ai raggi X : dalle magie di Egonu alla forza del gruppo : L’Italia ha confezionato un’impresa maestosa battendo la Cina per 3-2 e qualificandosi alla Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Uno show pazzesco delle azzurre che hanno surclassato le Campionesse Olimpiche a Yokohama ma conosciamo meglio queste magnifiche ragazze che domani sfideranno la Serbia per andare a caccia del titolo iridato. Paola Egonu è indubbiamente il volto simbolo di questa Italia, l’opposto che ci sta ...

Super ItalVolley femminile. Batte le campionesse olimpiche della Cina. Domani finale con la Serbia per l'oro : Spaziali. Le azzurre del volley volano in finale dei Mondiali al termine di una partita epica, finita al tie break e che ha messo a dura prova il cuore dei tanti italiani incollati alla tv. In ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia femminile vola in finale - le emozioni di Mazzanti : “speriamo che a casa siano tutti vivi” : Le parole del ct azzurro Mazzanti dopo la vittoria dell’Italia femminile di pallavolo nella semifinale dei Mondiali di Volley 2018 contro la Cina Un successo strepitoso e storico: le azzurre della pallavolo hanno battuto oggi la Cina al tie-break staccando un favoloso pass per la finalissima dei Mondiali di Volley 2018 di domani contro la Serbia. L’Italia femminile non giocava una finale iridata dal 2002 e, domani, il sogno ...

VIDEO Italia in Finale ai Mondiali di Volley femminile - gli highlights della vittoria sulla Cina. Show di Egonu : L’Italia si è regalata una giornata leggendaria e ha conquistato l’accesso alla Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Cina per 3-2 al termine di una partita leggendaria, ha surclassato le Campionesse Olimpiche e si è così guadagnata il diritto di sfidare la Serbia nell’atto conclusivo in programma domani a Yokohama (Giappone). Le azzurre, trascinate da un’inverosimile Paola ...

Volley femminile - Pagelle Italia-Cina 3-2 : Paola Egonu è scesa da Marte. Il lavoro oscuro di Lucia Bosetti : L’Italia è in finale ai Mondiali 2018 di Volley femminile dopo aver sconfitto 3-2 la Cina al termine di una battaglia furente. Domani le azzurre affronteranno la Serbia per il titolo iridato. Andiamo a scoprire le Pagelle della selezione tricolore. Pagelle Italia-Cina 3-2 Paola Egonu, 10 e lode: è difficile trovare aggettivi per descriverla. Decisiva, determinante, imprescindibile? E’ troppo poco…Distrugge la Cina praticamente ...

L'ItalVolley femminile conquista la finale dei sogni : L'Italia è in finale nel Mondiale di volley femminile. Le azzurre hanno battuto al tie break le campionesse olimpiche della Cina. Questi i parziali: 18-25, 25-21, 16-25, 31-29, 15-17. Domani la ...