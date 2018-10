Vola a Piazza Affari SOL

Vola lo spread - a 326 - . Piazza Affari chiude in profondo rosso - -1 - 89% - : Milano, 18 ott., askanews, - Italia sotto pressione sul finale di seduta a Piazza Affari. Mentre tra Lega e M5S è scontro aperto sul decreto fiscale e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, si appresta a ricevere il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, che solleverà i timori di Bruxelles sulla manovra, lo spread Vola …

AVola - riqualificazione di piazza San Sebastiano : La Giunta comunale di Avola ha approvato il progetto per la riqualificazione di piazza San Sebastiano. Si realizza un parcheggio di interscambio

Il Tesoro piazza 6 - 5 miliardi di Btp - i tassi Volano : il rendimento del triennale raddoppia in un mese : Il ministero dell'Economia ha collocato Btp per 6,5 miliardi di euro a tassi in forte rialzo. In particolare, il mercato ha assorbito 3,5 miliardi di triennali al 2,51% (+1,31%), 1,5 miliardi di settennali al 3,28% (+0,74%), 941,7 milioni di quindicennali al 3,66% e 558,3 milioni di trentennali al 3,79%.Si impenna quindi il costo pagato dal Tesoro per gli interessi sui Btp. Il balzo del rendimenti registrato oggi ha superato anche le attese del ...

Piazza Affari Volatile - rimangono alte le tensioni su manovra : Attese per le parole del ministro dell'economia, Giovanni Tria, che, in una nuova audizione attesa in mattinata, potrebbe rendere nota la volontà di recepire le indicazioni dell'Upb oppure decidere ...

Piazza Affari nervosa con banche nel mirino. Spread Vola oltre 310 punti : Anche il rendimento dei Btp decennali, dopo un'iniziale frenata, è salito sopra il 3,69%. Le banche rimangono sorvegliate speciali. L'andamento del greggio favorisce gli acquisti sui petrolifero. Euro ancora sotto 1,15 dollari...

Spread Vola a 315 - Piazza Affari in negativo : Anche il rendimento dei Btp decennali, dopo un'iniziale frenata, è salito sopra il 3,69%. Le banche rimangono sorvegliate speciali. L'andamento del greggio favorisce gli acquisti sui petrolifero. Euro ancora sotto 1,15 dollari...

Spread Vola a 306 - Piazza Affari maglia nera Ue (-2 - 4%) : In rosso quasi tutte le blue chip milanesi, a partire dalle banche. Mercato in allarme anche per il tonfo di Shanghai dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato la riserva obbligatoria per le banche locali, alimentando i timori sul ritmo di crescita dell’economia. L'euro scivola sotto quota 1,15 dollari...

Spread Vola a 302 - Piazza Affari maglia nera Ue (-2 - 4%) : In rosso quasi tutte le blue chip milanesi, a partire dalle banche. Mercato in allarme anche per il tonfo di Shanghai dopo che la Banca centrale cinese ha tagliato la riserva obbligatoria per le banche locali, alimentando i timori sul ritmo di crescita dell’economia. L'euro scivola sotto quota 1,15 dollari...

Ciclismo - Ranking UCI (8 ottobre) : Alejandro Valverde in testa - Elia Viviani terzo. L’Italia sciVola in quarta piazza - crolla Vincenzo Nibali : Alejandro Valverde si conferma in testa al Ranking UCI, la speciale classifica stilata della Federazione Internazionale di Ciclismo. Il fresco Campione del Mondo, che era balzato al comando della graduatoria proprio settimana scorsa dopo il suo trionfo a Innsbruck, può contare su 3963 punti e un vantaggio di oltre 800 punti nei confronti del britannico Simon Yates (3160), vincitore della Vuelta di Spagna. Elia Viviani ritrova la terza piazza ...

Piazza Affari rivede la luce. Volano le banche - cala lo Spread : Avvio positivo per Piazza Affari , che tenta il rimbalzo dopo le perdite della vigilia. A sostenere il sentiment la decisione del Governo di abbassare il deficit a partire dal 2020, mossa, questa, ...

Piazza Affari rivede la luce. Volano le banche - cala lo Spread : ... mentre sale l'attesa per il Job Report statunitense di venerdì che potrebbe fornire qualche indicazione in più sulle prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve. L'ammorbidimento del ...

Safilo sciVola in fondo al mercato di Piazza Affari : In forte ribasso il produttore di occhiali da sole e da vista , che mostra un disastroso -4,31%. L'andamento di Safilo nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza ...

Italia nel mirino : Piazza Affari in rosso - spread Vola a 300 : Milano, 2 ott., askanews, - Italia nel mirino dei mercati sulle tensioni per la manovra mentre cresce la tensione sull'asse Roma-Bruxelles. Piazza Affari maglia nera in Europa, con l'indice Ftse Mib ...

Italia nel mirino : Piazza Affari in rosso - spread Vola a 300 : Milano, 2 ott., askanews, - Italia nel mirino dei mercati sulle tensioni per la manovra mentre cresce la tensione sull'asse Roma-Bruxelles. Piazza Affari maglia nera in Europa, con l'indice Ftse Mib ...