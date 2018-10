“Voglio stare con lui” | Dylan si impicca a 22 anni Il fratello si era suicidato così a

Basket - Jeff Brooks : “Voglio dare il mio contributo per conquistare la qualificazione iridata” : Serviva una vittoria ed è arrivata. Una straordinaria Italia ha superato a Bologna la Polonia per 101-82 in una sfida importantissima nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019. Davvero una grande prestazione degli azzurri, che hanno rotto anche quota 100. Un successo di diciannove punti, che può risultare decisivo anche per le prossime partite qualora dovesse essere discriminante la differenza canestri. Poteva essere la compagine di Marco ...