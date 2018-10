Virginia Raggi scambiata per Penelope Cruz Al Festival del Cinema la sindaca in versione

Chi sono le 6 donne di #Romadicebasta che sfidano Virginia Raggi sul degrado : 'Questo stato di cose non è un destino ineluttabile al quale dobbiamo consegnarci in silenzio', spiegano le sei donne che a maggio dell'anno scorso hanno dato vita al movimento Tutti per Roma, Roma ...

Chi sono le 6 donne di #Romadicebasta che sfidano Virginia Raggi sul degrado : “Questo stato di cose non è un destino ineluttabile al quale dobbiamo consegnarci in silenzio”, spiegano le sei donne che a maggio dell’anno scorso hanno dato vita al movimento Tutti per Roma, Roma per tutti. All’inizio un semplice gruppo chiuso su Facebook, un gruppo apolitico, lo specificano, per combattere il lassismo dell’amministrazione Raggi. Poi qualcosa in più, il gruppo si allarga, la voce si ...

Virginia Raggi sfratta madre di Paola Taverna/ Roma - grana M5s : vive in casa popolare ma non ne ha diritto : Virginia Raggi sfratta madre di Paola Taverna. grana M5s: vive in casa popolare a Roma ma non ne ha diritto. Le ultime notizie e la replica della vicepresidente del Senato(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:17:00 GMT)

La Roma avrà il suo stadio - parola di Virginia Raggi : Virginia Raggi tenta la carta dello stadio dell'As Roma, ridestando l'attenzione attorno al progetto congelato da giugno dopo l'inchiesta della Procura di Roma relativa alle ipotesi di corruzione in alcuni passaggi dell'iter amministrativo dell'opera, per ravvivare l'attività del Campidoglio. Dopo tre mesi di cautela, legata ai dettagli emersi dall'inchiesta giudiziaria, per la prima volta la sindaca di ...

Processo Raggi - depone Frongia : ''Su Marra decise Virginia - ma non sapeva dell'aumento di stipendio' : La decisione di promuovere il fratello minore dell'ex braccio destro della sindaca Virginia Raggi? 'La prese direttamente la prima cittadina'. E il conseguente aumento di stipendio? 'Lei ne è venuta a ...

Virginia Raggi costretta a cambiare numero di telefono - ecco perchè : La celeberrima piattaforma del Movimento 5 Stelle è stata vittima di un attacco hacker L’hacker Rogue0 è entrato nella piattaforma Rousseau creando non poco scompiglio. All’inizio ha pubblicato su Twitter i numeri dei pezzi da novanta del Movimento. Poi, non contento, Rogue0 ha bussato alle porte del Campidoglio. Così, venerdì sera ha reso pubblico il numero del sindaco di Roma Virginia Raggi. Per questo motivo, dopo che l’hacker ha curiosato ...

A Roma Virginia Raggi ordina 93 auto blu - bufala o verità? Spunta un link ufficiale : Torna sotto la luce dei riflettori Virginia Raggi. Il Sindaco di Roma ("la sindaca" proprio non si può leggere) a quanto pare ha deciso di ordinare la bellezza di 93 auto blu, anche se al momento della pubblicazione del nostro pezzo qualcuno ipotizza che possano essere scelti anche colori differenti nel lotto. Si tratta di un vero e proprio noleggio, nonostante il fatto che sui social abbia preso piede la voce che in realtà la news fosse la ...

Diffamazione - gip di Roma archivia la sindaca Virginia Raggi per frase su Pd : Il gip di Roma ha archiviato l’indagine che vedeva il sindaco di Roma, Virginia Raggi, indagata per Diffamazione in relazione ad alcune sue affermazioni sul Partito Democratico. Lo ha deciso il giudice Fabio Mostarda accogliendo la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. La vicenda risale all’ottobre del 2016 quando la prima cittadina della Capitale scrisse un post sul suo profilo Facebook: “Affari con la mafia? Mica siamo ...

Lotta dura agli 'zozzoni' : Virginia Raggi posta il video di un uomo che scarica mobili in strada : Una cittadina si è armata di telecamera e ha filmato la scena: la polizia locale ha trovato e multato il colpevole

"Roma è sporca e invasa dai gabbiani". Il New York Times attacca Virginia Raggi : "Quando a Roma i gabbiani fanno ciò che vogliono". Si intitola così un lungo reportage del New York Times sulla città di Roma "invasa da enormi gabbiani". "Per anni i romani si sono lamentati del degrado della loro città: le buche, gli autobus in fiamme, i parchi incolti e la spazzatura non raccolta... - scrive il quotidiano sull'edizione odierna - Ma i gabbiani non si lamentano degli spazi troppo cresciuti e del cibo ...

Il flop di Conte - i ratti di Virginia Raggi : Palazzo - tutto il peggio della settimana : E poi il sudore di Salvini, i ragionamenti di Di Maio e le sparate della Mussolini. Anche negli ultimi sette giorni la politica non ci ha risparmiato uscite discutibili. Leggetele tutte e votate la vostra preferita

Il governo in soccorso di Virginia Raggi. Cabina anti-crisi sui rifiuti romani al ministero dell'Ambiente : Il problema dei rifiuti a Roma è ancora lontano da una soluzione ed è il governo, secondo quanto riferisce Il Messaggero, a provare a dare una mano alla sindaca Virginia Raggi. Decreto datato 8 agosto: il ministero dell'Ambiente assume la guida di una nuova Cabina di regia anti-crisi.Come funzionerà e quali compiti avrà la Cabina di regia?"Sarà coordinata dal ministro in persona e metterà insieme Comune, ...

Roma - Virginia Raggi gran colpo per avere fondi Extra per Scuole e Buche. : Raggi in pressing su Tria per una manovra bis a settembre, lo scrive il Messaggero L’asse tra il Campidoglio pentastellato e il governo gialloverde potrebbe portare nel forziere della giunta di Virginia Raggi altri 180 milioni di euro. La sindaca è in pressing da settimane, il rapporto con l’esecutivo Conte è buono, ma per allargare i cordoni della borsa comunale serve un ultimo avallo da parte del Ministero delle Finanze guidato da Giovanni ...