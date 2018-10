Vieni da me | Ela Weber e la frecciata a Paolo Bonolis | ‘Prende in giro le persone’

Vieni da me - Ela Weber si sfoga con Caterina Balivo : 'Cosa ho subito all'Isola dei famosi' - gravissima accusa : A Vieni da me su Raiuno una delle ospiti di Caterina Balivo è Ela Weber . L'amatissima showgirl tedesca, lanciata in Italia da Paolo Bonolis a Tira e molla , con il mitico soprannome di Sellerona , è ...

Vieni Da Me - Ela Weber : "La Ventura deludente - sull'Isola non mi ha tutelata. Mara Venier? Insopportabile ma divertente" : Ela Weber parla poco, ma quando parla non le manda a dire. La Sellerona è intervenuta nella puntata di oggi, 19 ottobre 2018, di Vieni Da Me, il salottino pomeridiano di Rai 1 presieduto da Caterina Balivo.La show-girl tedesca e naturalizzata italiana ha impreziosito il segmento del programma intitolato "Intervista con emoticon" durante il quale aveva il compito di abbinare ad ogni personaggio televisivo incontrato nella sua carriera una ...

Aida Yespica a “Vieni da me” - la venezuelana spiega la ‘separazione’ dal figlio : “ecco perchè non vive con me” : Aida Yespica si racconta a ‘Vieni da Me’, nel programma di Caterina Balivo la bellissima venezuelana confessa il perchè suo figlio Aron non abita con lei in Italia Aida Yespica si racconta a ‘Vieni da me’. La bellissima venezuelana parla della sua vita in Italia e della rottura con l’ex calciatore Matteo Ferrari, padre di suo figlio Aron. “Sono arrivata in Italia a 17 anni perché sognavo di lavorare nel mondo ...

Eva Grimaldi a Vieni da Me : "Ho avuto una relazione con Sean Penn" : Dal 2010 è legata sentimentalmente all'attivista e politica Imma Battaglia. Asia Argento su Weinstein: 'È un sociopatico, fa paura' - LEGGI Di lei ha detto: 'Sono sempre stata eterosessuale e poi ...

AMAURYS PERÈZ E MOGLIE ANGELA RENDE / "Abbiamo avuto sei aborti. Ci dicevamo che non avremmo..." (Vieni da me) : AMAURYS Pérez e MOGLIE ANGELA RENDE sono ospiti di Caterina Balivo a Vieni da me: dodici anni di amore, tre figli e i trascorsi nei reality di Rai e Mediaset.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 15:20:00 GMT)

Pagelle TV della Settimana (17-23/09/2018). Promossi Alberto Angela e Diletta Leotta - bocciati Vieni da Me e Sara Affi Fella : Caterina Balivo (ph Assunta Servello) Promossi 9 a Stanotte a Pompei. Costruito come un evento, il format notturno, guidato da Alberto Angela, mantiene intatta la sua forza unendo divulgazione e grandi numeri (oltre il 24% di share). 8 a Henry Winkler. Alla veneranda età di 72 anni l’indimenticato Fonzie di Happy Days si prende la soddisfazione di agguantare il suo primo Emmy Awards, conquistato per la serie Barry. 7 a Luisa Ranieri. ...

Tosca D'Aquino/ “Una relazione con un collega? Dio me ne scampi...” (Vieni da me) : Tosca D'Aquino a Vieni da me: “Una relazione con un collega? Dio me ne scampi...”. Le ultime notizie sull'attrice ospite oggi di Caterina Balivo(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Samuela Sardo/ "Mai ricevuto proposte indecenti e un po' mi secca!" (Vieni da me) : Samuela Sardo a Vieni da me per presentare lo spettacolo Belle ripiene: l'attrice svela a Caterina Balivo, "Mai ricevuto proposte indecenti e un po' mi secca!"(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 15:35:00 GMT)

GIANCARLO MAGALLI E LA FIGLIA MICHELA/ Caterina Balivo : “Non ti riconosco in questa veste...” (Vieni da me) : GIANCARLO MAGALLI e la FIGLIA MICHELA, fashion blogger ribattezzata "MAGALLIna", sono gli ospiti di Caterina Balivo nel salotti di "Vieni con me", oggi 13 settembre.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:02:00 GMT)

Claudia Gerini a Vieni da me parla dell’ex Andrea Preti e rivela : “Sono uscita con Clooney” : La storia di Claudia Gerini e George Clooney: la rivelazione a Vieni da me di Caterina Balivo Ospite della prima puntata di Vieni da me, il nuovo programma di Caterina Balivo, Claudia Gerini ha parlato della sua vita sentimentale. L’attrice ha speso qualche parola sull’ultimo ex fidanzato, Andrea Preti, e ha fatto una rivelazione inaspettata […] L'articolo Claudia Gerini a Vieni da me parla dell’ex Andrea Preti e rivela: ...

Caterina Balivo a La Vita in Diretta svela un’anticipazione su Vieni da me : La Vita in Diretta: Caterina Balivo parla di Vieni da me Poco fa è finita l’ultima puntata settimanale de La Vita in Diretta. E nella seconda parte della trasmissione il conduttore Tiberio Timperi ha intervistato nientepopodimeno che Caterina Balivo, la quale tornerà a partire da Lunedì prossimo nel pomeriggio di Rai Uno con il programma nuovo di zecca Vieni da me. E sulla nuova trasmissione ha rivelato a Timperi quanto segue: ...

