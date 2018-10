Vieni da me | Corrado Tedeschi e la battaglia contro la malattia | ‘Esperienza terribile’

tvzap.kataweb

: ‘Dopo il tumore la amo di più’ L'attore e conduttore rivela il suo dramma in diretta a 'Vieni da me'. Commuove il… - spettacolo_fp : ‘Dopo il tumore la amo di più’ L'attore e conduttore rivela il suo dramma in diretta a 'Vieni da me'. Commuove il… - Novella_2000 : Corrado Tedeschi rispolvera i ricordi della sua vita a #vienidame - Stefano_A_Man : Valeriano Dominici Miriam Corrado Scopri #Meggiano... vieni a scoprire come si vede bene #Vallo ?? -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) “Un’esperienza terribile”, cosìdefinisce lache lo ha colpito alcuni anni fa e che ha vinto con successo. Il conduttore ospite dida me nella puntata del 19 ottobre parla a Caterina Balivo della pagina nera della sua vita, quella in cui ha avuto a che fare con “il male del secolo, un male che fa il 50% dele vittime, io sono finito nel 50% giusto per fortuna ma ha segnato la mia vita”. Non trattiene le lacrime quando ricorda come alcune signore lo andarono a trovare in camerino dopo uno spettacolo rivelandogli che, dopo un’ospitata tv in cui parlò della, si sottoposero a un esame consigliato proprio da lui davanti alle telecamere scoprendo di avere anche loro un tumore. Per questo rinnova il suo appello: “Fate la colonscopia perché questo tipo di tumore sparirebbe se la facessimo tutti” (QUI il ...