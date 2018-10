VIDEO - Manovra | Cna | ' Delusi sul fisco | si poteva fare di piu' '

Manovra - le novità sulle pensioni : 4 finestre e quota 100. Reddito di cittadinanza solo con 5 anni di residenza - Le nuove pensioni in due minuti-VIDEOscheda : Come cambiano le regole per andare in pensione con l’abolizione dei limiti della legge Fornero? A 62 anni con 38 di contributi, a 63, 64, 65 e 66 anni d’età la quota diventa rispettivamente 101 (63+38), 102, 103 e 104. Arrivano anche misure anti povertà come la pensione di cittadinanza

Rc auto - con la manovra rischio di aumenti al Nord : rincari fino al 40% Come può cambiare -La VIDEOscheda : Di Maio: «Le assicurazioni auto saranno eque, in alcuni posti si pagava troppo». Nelle simulazioni delle compagnie a Napoli il 65% in meno, a Bolzano il 40% in più

Manovra - dal reddito di cittadinanza alla salute : la VIDEOscheda punto per punto : reddito di cittadinanza, assunzioni, flat tax, taglio dell’Ires, le pensioni quota 100 fino allo stop (graduale) al numero chiuso per la facoltà di Medicina. Ecco in pillole i principali provvedimenti inclusi nella Manovra varata dal Governo nella video-scheda dell’Ansa. L'articolo Manovra, dal reddito di cittadinanza alla salute: la videoscheda punto per punto proviene da Il Fatto Quotidiano.

L’agenzia Fitch : «I dettagli della manovra decideranno il rating dell’Italia» VIDEO : L’agenzia di valutazione, che oggi assegna al nostro Paese un BBB con prospettive negative, rimanda i l giudizio al primo trimestre 2019

Manovra - Tria : battibecco con Brunetta durante l’audizione Def/ VIDEO : Borghi spegne il microfono al ministro : Def, Tria in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare toni con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:37:00 GMT)

L’Italia - i conti - la manovra : ecco perché Draghi ha incontrato Mattarella VIDEO : La manovra di bilancio dovrà superare l’esame della Commissione europea e dei mercati internazionali. Passaggi che preoccupano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi che si sono incontrati, riservatamente, al Quirinale

Manovra - Di Maio sul Def “Il più grande piano di investimenti”/ Ultime notizie VIDEO - parla il Ministro : Manovra, Di Maio sul Def “Il più grande piano di investimenti della storia”. Ultime notizie, l'intervista del Ministro del lavoro e dello sviluppo economico ai colleghi di SkyTg24(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 12:35:00 GMT)

Manovra - l'esultanza di Di Maio : 'Abbiamo abolito la povertà'. VIDEO - : I festeggiamenti sul balcone di Palazzo Chigi del vicepremier con gli altri ministri pentastellati. In piazza la folla di parlamentari del Movimento 5 Stelle, che esultavano con bandiere e striscioni

"Manovra del popolo" - deficit al 2 - 4%/ Conte : "Piano investimenti più grande di sempre". Di Maio esulta - VIDEO : Manovra, Tria vs Di Maio “deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 00:19:00 GMT)

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Max Verstappen al via! Manovra stellare del ferrarista nel GP Singapore : Ora il quattro volte Campione del Mondo si trova in seconda posizione immediatamente in scia a Lewis Hamilton che guida la gara: il sorpasso è arrivato pochi istanti prima dell'ingresso della safety ...

Salvini : «Manovra - sfioreremo il 3% Il nome Lega non si tocca» -Il VIDEO : Il ministro dell’Interno sul rischio del blocco dei fondi della Lega: Rispettiamo il programma di governo, a tasche piene o a tasche vuote, colpevoli o innocenti». Sul caso Diciotti: «Al procuratore di Agrigento dico con immenso affetto che lo rifarei»

Beppe Grillo interviene sulla manovra : «L'ombra costa 1 euro». Boom per il VIDEO dalla spiaggia : Non c'è solo Matteo Salvini, con la sua estate politico-balneare. Anche Beppe Grillo batte un colpo. E lo fa pubblicando un video ironico che lo ritrae su una spiaggia, in Sardegna, ad...