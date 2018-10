‘Victoria’s Secret? Standard di bellezza grotteschi | si patisce la fame’ | parola di

tvzap.kataweb

(Di venerdì 19 ottobre 2018) “Oggi è tempo di mettere nel mirino deglidiper cui, in certi periodi dell’anno, per ottenere un lavoro, le modelle si allenano molto più duramente ma mangiano anche significativamente meno”,della top model australiana Bridget Malcolm. Il riferimento nemmeno troppo velato è all’imminente Victoria’sFashion Show di New York, passerella a cui ambiscono tantissime modelle (anche Bianca Balti, rifiutata lo scorso anno) nonché massimo simbolo di una certa immagine del corpo femminile, ormai cristallizzata e diffusa anche su altri media tipo i videoclip musicali, che la Malcolm attacca con furia: “È una triste bugia che tutte le modelle siano naturalmente magre. Ed è disonesto da parte dei marchi e delle persone che vogliono difenderli schivare le responsabilità dicendo che le modelle sono libere di fare quello ...