Via l'ergastolo - 15 anni a Brega Massone : Milano, 19 ott. - (AdnKronos) - I giudici della corte d'assise d'appello di Milano hanno 'cancellato' l'ergastolo per Pier Paolo Brega Massone riducendo la condanna a 15 anni di carcere e hanno condannato a 7 anni e 8 mesi Fabio Presicci nel processo d'appello bis all'ex primario di chirurgia toraci

Ucciso per errore : Via ergastolo a boss : ANSA, - BARI, 5 OTT - Il boss del clan mafioso Di Cosola di Bari, Antonio Battista, non premeditò l'agguato nel quale, per errore , fu Ucciso Giuseppe Mizzi, il 38enne vittima innocente di mafia, ...

Mirco Alessi/ Delitto di Via Fiume a Firenze : niente ergastolo per l'assassino perchè.. (Un giorno in pretura) : Mirco Alessi, il Delitto di via Fiume a Firenze: la legge ha davvero agito correttamente? L'assenza di premeditazione ha evitato l'ergastolo all'uomo. (Un giorno in pretura) (Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 09:55:00 GMT)