“Vi amo da quando ho otto anni” | il principe Harry si avvicina alla ragazza-fan e la

Inter - Asamoah alza l’asticella : “Vincere il derby con il Milan ci darà la spinta anche per il Barcellona” : Il giocatore dell’Inter ha parlato del momento della squadra, sottolineando di voler vincere le prossime difficili partite che attendono i nerazzurri Sei vittorie consecutive alle spalle, tre partite complicate all’orizzonte da provare a vincere per rendere esaltante questo avvio di stagione. L’Inter ci crede, il derby contro il Milan sarà solo il primo di un mini tour de force che prevede anche il match con il Barcellona ...

Atalanta - Masiello : “Viviamo un periodo delicato. L’Europa ci ha fatto male” : Andrea Masiello, difensore e capitano dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del periodo delicato che stanno attraversando i bergamaschi. Sulla stagione: “Eravamo partiti bene in stagione, poi l’eliminazione europea ci ha fatto male. Purtroppo siamo usciti, in campionato abbiamo difficoltà come risultati ma come voglia di fare l’Atalanta non ha sbagliato. Ci manca […] L'articolo Atalanta, Masiello: ...

Olimpiadi invernali - la Svezia sfida l’Italia : “Vi aspettiamo a Stoccolma” : Olimpiadi invernali, la più temibile avversaria per le candidate italiane è di certo la Svezia che con Stoccolma propone una valida alternativa Ha fatto due volte il giro del mondo in barca a vela, ama l’Italia e da nuovo patron della Volvo Ocean Race sogna di coinvolgere anche un team tricolore. Intanto, però, difende i colori della Svezia nella sfida con Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali. “Vi aspettiamo tutti a ...

“Vivevamo così”. Tra fame e miseria - il drammatico passato Loredana Bertè : Un’intervista a cuore aperto .Loredana Bertè si confessa ai microfoni di Maurizio Costanzo. L’infanzia, il rapporto con i genitori, con la sorella Mia di cui non smette di piangere la scomparsa e una terribile verità: “Non avevamo niente. Non esistevano compleanni, non esisteva Natale. I miei genitori erano degli statali: mio padre preside, il classico padre padrone – racconta – È una ferita troppo profonda che è rimasta dentro di me per ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Davide Mazzanti : “Vittoria fondamentale con l’Azerbaijan - continuiamo così per la terza fase” : L’Italia ha letteralmente demolito l’Azerbaijan con uno schiacciante 3-0 e ha conquistato la sesta vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 di Volley femminile. A Osaka (Giappone) la nostra Nazionale continua a volare, conferma la propria imbattibilità nella rassegna iridata e si avvicina ulteriormente alla qualificazione alla Final Six. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti tramite la FederVolley. Davide ...

Real Madrid - Modric : “Viviamo un brutto periodo - dobbiamo rialzarci” : Tre partite senza vincere e senza segnare, a Madrid, sponda Real, non capitava da ben 11 anni. I pluricampioni d’Europa stanno vivendo un brutto momento e la sconfitta ieri, in Champions, contro il Cska di Mosca, ne ha dato la conferma. A metterci la faccia è stato Modric, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ad As […] L'articolo Real Madrid, Modric: “Viviamo un brutto periodo, dobbiamo rialzarci” proviene da Serie A ...

Salvini a Napoli - applausi e proteste/ Ultime notizie : “Via la patria potestà ai genitori dei baby camorristi” : Salvini a Napoli, Ultime notizie “Vedrò la gente per bene”, ma in città sono pronte numerose proteste. Il ministro dell'interno atteso questa mattina nel capoluogo campano(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:31:00 GMT)

Macedonia ‘lontana’ da Ue : Referendum - vince ‘Sì’ ma quorum flop/ Onu : “Vittoria importante - siamo con Zaev” : Macedonia, Referendum per il nuovo nome “Macedonia del Nord”, Ultime notizie, scontro fra europeisti e conservatori per il cambio di denominazione della nazione(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 20:30:00 GMT)

Inter-Cagliari - Spalletti : “Vittoria meritata - ma dobbiamo migliorare nel possesso palla” : A margine di Inter-Cagliari, Luciano Spalletti si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi: “Contento? Contentissimo, ho avuto possibilità di fare turnover; vittoria meritata, anche se abbiamo perso qualche palla banale. Non siamo ancora fluidi nel gioco come vorrei, ma non abbiamo concesso nulla, forse solo due tiri in porta. dobbiamo migliorare sotto l’aspetto del possesso palla“. Sui tanti cambi, e ...

In Congo tra i baby minatori alla ricerca di cobalto : “Viviamo nella polvere - pieni di ferite” : Dentro tunnel pericolanti o sotto il sole cocente, i bambini minatori della Repubblica Democratica del Congo estraggono il cobalto, il prezioso minerale utilizzato nelle batterie di telefoni, tablet e auto elettriche. Nonostante gli impegni delle multinazionali per garantire il rispetto delle condizioni di lavoro nella filiera di produzione, i bimbi e adolescenti Congolesi continuano ad ammalarsi e morire nelle miniere "artigianali".Continua a ...

TANZANIA - TRAGHETTO SI ROVESCIA : 150 MORTI/ Ultime notizie - il messaggio di Mattarella “Vi siamo vicini” : TANZANIA, 86 persone morte nel ribaltamento di un TRAGHETTO. Ultime notizie lago Vittoria: si teme un'ecatombe visto che a bordo potrebbero esserci più di 400 passeggeri(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 09:11:00 GMT)

Basket - Gigi Datome : “Vinciamo e portiamo l’Italia ai Mondiali! Le polemiche sugli assenti? Si parli di chi c’è” : Questa sera l’Italia affronterà la Polonia in una partita fondamentale delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Al PalaDozza di Bologna gli azzurri vanno a caccia di una vittoria cruciale che ci permetterebbe di compiere un passo in avanti verso la Cina ma servirà una partita di grande sacrificio contro un avversario che sicuramente ci creerà qualche grattacapo. A lanciare l’urlo di battaglia è Gigi Datome che ha risposto ...

Clamoroso Zamparini : “Vi svelo il futuro di Dybala” - caos in casa Juventus : Si avvicina il ritorno in campo del campionato di Serie A, una giornata che preannuncia grande spettacolo. Ma a tenere banco è anche il mercato, nelle ultime ore sono arrivate indicazioni clamorose di Maurizio Zamparini che confermano le indiscrezioni riportate qualche giorno fa da CalcioWeb: “Ho mandato un messaggio due anni fa a Dybala e gli avevo consigliato di andare in Spagna, dove si gioca il calcio e di non andare in Italia. ...

NINA MORIC CONDANNATA : CHIAMÒ “ViADO” BELEN RODRIGUEZ/ Ultime notizie : la croata serena col figlio Carlos : NINA MORIC CONDANNATA: CHIAMÒ “VIADO” BELEN RODRIGUEZ. Dovrà pagare 600 euro di multa e 2mila euro di risarcimento, oltre alle spese processuali. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:27:00 GMT)