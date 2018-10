Vendetta M5s anti-Salvini | presentati 81 emendamenti al dl Sicurezza

M5s - Di Battista vs Giannini : “Da 5 anni dico che va riformata governance Bankitalia”. “Oggi sembra una Vendetta ” : L’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista , in collegamento telefonico dal Messico, nel corso della trasmissione DiMartedì (La7), replica duramente al direttore di Radio Capital, Massimo Gi anni ni , che lo aveva criticato per il suo post odierno su Facebook, nel quale ribadiva la necessità di riformare la governance di Bankitalia. “Chiedo a Massimo di essere leale” – esordisce Di Battista – “Se Repubblica mi ...

Casalino - polemiche sull’audio : “Pronti a megaVendetta contro i tecnici del Mef”. Pd e Fi : “Vada via”. M5s : “E’ nostra linea” : Meno di due minuti di audio diffuso via Whatsapp in cui il portavoce del premier Giuseppe Conte parla di “una megavendetta” contro i tecnici del Mef se non si dovessero trovare i soldi per il reddito di cittadinanza. E’ polemica per le parole di Rocco Casalino per la registrazione diffusa da Repubblica in cui lo si sente rivolgersi ad alcuni giornalisti e spiegare la linea del Movimento 5 stelle sui tecnici del ministero ...