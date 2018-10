Valentino Rossi | GP Giappone 2018 | “Le condizioni non erano ideali | non abbiamo ancora

MotoGp – Valentino Rossi tra prove e iniziative speciali - il Dottore di rosa vestito a Motegi : “oggi non abbiamo capito molto” : Valentino Rossi e la prima giornata di prove a Motegi: le parole del Dottore dopo le Fp2 del Gp del Giappone E’ terminata a Motegi la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone. Al mattino Valentino Rossi ha chiuso la sua sessione al nono posto mentre nel pomeriggio, in condizioni complicate, tra asciutto e bagnato, ha girato per effettuare qualche prova sul setting della sua M1, chiudendo la sessione fuori dalla top ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : La pioggia scombina i piani e vede emergere Dani Pedrosa nella FP2. Valentino Rossi lontano - Dovizioso e Marquez non girano : Dopo una mattinata con condizioni meteo ideali, arriva la pioggia a condizionare la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di MotoGP (clicca qui per programma e tv). Gli ombrelli si aprono prima del secondo turno ma si chiudono rapidamente, e l’asfalto, al momento del semaforo verde, si presenta ancora umido. Con il passare dei minuti la situazione migliora, fino ad arrivare all’ultimo quarto d’ora ...

Terminate le FP1 a Motegi : Ducati subito al top con Dovizioso - Valentino Rossi in ritardo [FOTO] : Il pilota della Ducati chiude al comando la prima sessione di prove libere sul circuito di Motegi, dietro di lui Crutchlow e Zarco La prima sessione di prove libere del Gp di Motegi sorride alla Ducati che, grazie all’acuto di Andrea Dovizioso, chiude al comando. Ottima la prestazione del pilota forlivese, abile a fermare il crono sull’1:45.358, precedendo di oltre un decimo la Honda LCR di Cal Crutchlow. Terza posizione per ...

MotoGP - Valentino Rossi sfiduciato da Yamaha : Abbiamo lavorato per cercare di avere una erogazione più dolce possibile, per la durata della gomma è fondamentale - ha spiegato Meregalli a Sky Sport -. A detta dei nostri piloti abbiamo preso la ...

Valentino Rossi - novità clamorose sul futuro del pilota della Yamaha : Non è sicuramente un buon momento per Valentino Rossi, la stagione del pilota italiano in MotoGp non può di certo considerarsi all’altezza. E certamente non per demeriti propri ma per una moto, la Yamaha, che non può di certo considerarsi competitiva come confermano anche i risultati del compagno di squadra Vinales. Il Dottore fino al momento ha raccolto il massimo da un punto di vista dei risultati ma non riuscire nemmeno a lottare ...

Valentino Rossi - GP Giappone 2018 : “Verificheremo il nostro livello. Ho parlato con i capi della Yamaha ma…” : E’ un Valentino Rossi che si presenta in punta di piedi quello del quartultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, in Giappone. Dopo il quarto posto del GP di Thailandia, dove la Yamaha ha fatto vedere delle buone cose, il “Dottore” è ansioso di verificare se la velocità dimostrata due settimane fa sarà confermata anche a Motegi, una pista gradita al centauro italiano e solitamente anche alla moto di Iwata. Un Rossi che, ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : prova del nove per Valentino Rossi. La Yamaha deve dimostrare di aver intrapreso una ripresa costante : Dopo una stagione con pochissimi sorrisi e tanti problemi, la Yamaha prova a invertire la tendenza nelle ultime quattro gare di questo Mondiale MotoGP 2018. Il primo passo è stato compiuto già a Buriram, con Maverick Vinales che ha chiuso sul gradino più basso del podio, mentre Valentino Rossi, quarto al traguardo, ha addirittura condotto la gara per diversi giri. Una vera e propria boccata d’ossigeno per la scuderia di Iwata che incrocia ...

MotoGp – Dalle conversazioni con i giapponesi al 1° match point di Marquez - Valentino Rossi spiega : “è difficile capirli - ti dicono sempre si” : Le parole di Valentino Rossi a Motegi: il Dottore pronto per la prova del nove del Gp del Giappone, le sensazioni del pilota Yamaha Il Gp del Giappone è un’importane prova del nove per la Yamaha: il team di Iwata arriva a Motegi reduce da una gara positiva in Thailandia dove Vinales e Rossi hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto. La gara di domenica in Giappone sarà indicativa per i due piloti Yamaha perchè potranno ...

MotoGp – Valentino Rossi a Il Ristorante del Bulgari Hotel : lo chef Luca Fantin ringrazia il Dottore [GALLERY] : Valentino Rossi fedele cliente di Luca Fantin: il Dottore fa tappa a Il Ristorante del Bulgari Hotel di Tokyo prima del Gp del Giappone Visita speciale a Il Ristorante di Luca Fantin al Bulgari Hotel di Tokyo: Valentino Rossi ospite d’eccezione a cena in vista del Gp del Giappone. Il Dottore ha fatto tappa dallo chef italiano, come fa ormai spesso quando si trova in Giappone per gare o evento legati al suo team e il cuoco stellato ...

MotoGp – Valentino Rossi e Maverick Vinales a suon di musica in Giappone : i piloti Yamaha al fianco del pianista Francesco Tristano : Cosa ci fanno Valentino Rossi e Maverick Vinales vicino ad un pianoforte? I piloti Yamaha protagonisti di un evento musicale in Giappone Valentino Rossi e Maverick Vinales sono pronti per il Gp del Giappone: i due piloti Yamaha sono già in terra asiatica, dove oggi hanno partecipato ad u evento organizzato dal team di Iwata che ha unito la passione per i motori a quello per la musica. “Two Yamahas, One Passion”, questo il nome ...

MotoGP - GP Giappone 2018 - Valentino Rossi : “Sono ottimista - se abbiamo davvero migliorato la moto saremo competitivi anche qui” : Valentino Rossi appare fiducioso in vista del GP del Giappone ed è pronto a centrare un buon risultato. La Yamaha con il terzo posto di Maverick Viñales e il quarto di Rossi in Thailandia è tornata a respirare dopo un periodo buio ed ora si attendono conferme anche a Motegi. Una gara che sarà quindi un test decisivo per capire la competitività della moto, come dichiarato da Rossi nelle dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Vedremo ...

MotoGP - Valentino Rossi : "Se la Yamaha è davvero migliorata - si vedrà in tutto il trittico" : A Motegi il nove campione del mondo ha vinto in due occasioni, nel 2001 e 2008, conquistando altri nove podi. Tra questi, tanti i bei ricordi, come la vittoria del 2008 che gli consegnò ...

MotoGp – Valentino Rossi a Motegi per una risposta dalla M1 : “se siamo veramente migliorati…” : Le parole di Valentino Rossi alla viglia del Gp del Giappone: il Dottore pronto a correre sul circuito di Motegi, nella speranza che la M1 sia realmente migliorata e che i risultati della Thailandia non siano stati solo un caso Il trittico asiatico è arrivato: i piloti della MotoGp sono pronti ad affrontare tre toste gare consecutive oltreoceano. Primo fra tutti, c’è da disputare il Gp del Giappone, dove Marquez potrebbe essere ...