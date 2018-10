Vaccino contro lo pneumococco nei bambini | difendere il diritto alla migliore tutela

Tumori : gli USA estendono l’uso del Vaccino contro il cancro alla cervice fino a 45 anni : Dopo l’Australia, sulla buona strada per eliminare il cancro alla cervice nei prossimi 20 anni, le autorità statunitensi hanno esteso l’uso del vaccino contro il cancro alla cervice agli adulti. Il vaccino in precedenza era solo per preadolescenti e giovani adulti fino a 26 anni. La Food and Drug Administration (FDA) ha approvato il Gardasil 9 per donne e uomini fino a 45 anni. Il vaccino protegge dal papilloma virus umano (HPV) che può ...

Cancro all’utero : il Vaccino per tenere sotto controllo il Papilloma virus : Il vaccino per tenere sotto controllo il Papilloma virus è diventato l’arma più potente per dire addio al Cancro all’utero. Lo dimostra l’esperienza dell’Australia, un paese dove entro vent’anni, svelano gli esperti, non esisterà più il tumore alla cervice. Questo grazie ad un alto tasso di screening e vaccinazioni che hanno permesso di risolvere un problema che interessa moltissime donne in tutto il mondo. Entro il ...

Medicina - Romeo : “Il futuro è in un Vaccino contro l’arteriosclerosi” : “Nel campo della prevenzione primaria della patologia aterosclerotica, la frontiera del futuro, che è iniziato da tempo, ma che ora sta dando risultati concreti nei test sugli animali e speriamo presto nell’uomo, è quella di un vaccino antiaterosclerosi”. Così Francesco Romeo, presidente di ‘Il cuore siamo noi – Fondazione Cuore e Circolazione Onlus’ e past president della Società Italiana di Cardiologia, a ...

Un Vaccino contro il melanoma efficace nel 100% dei casi (per ora nei topi) : (foto: Karl Tapales/Getty Images) Altro colpo sferrato contro il cancro. Un nuovo vaccino, insieme alle terapie esistenti, potrebbe aiutare a trattare il melanoma (tumore aggressivo della pelle) e prevenire la sua ricomparsa con recidive. Il risultato, per ora su topo, è stato ottenuto dallo Scripps Research Institute a La Jolla in California. La ricerca è pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences. I tumori possono esprimere ...

Sanità - la Regione investe per un Vaccino contro il cancro. De Luca : 'A novembre fine del commissariamento' : 157 milioni di euro da investire in innovazione per la lotta contro il cancro. Sono le risorse finanziarie impiegate dalla Regione Campania nell'ambito del progetto 'La Campania lotta contro il cancro'...

Un Vaccino contro l’acne potrebbe salvarci la pelle? : Finalmente l’adolescenza, e anche l’età adulta, potrebbe essere libera dai complessi da brufolo di turno? Sarebbe davvero la fine del problema dell’acne? Si vedrà. Un nuovo studio pubblicato dal Journal of Investigative Dermatology avrebbe riportato che è stato sviluppato un prototipo di vaccino, ancora da testare su un numero rilevante di persone, che utilizza un anticorpo capace di agire contro una tossina prodotta dai batteri dell’acne ...

C’è un promettente Vaccino contro l’acne : Potrebbe diventare presto una nuova risorsa per combattere i brufoli, ma non sarà la soluzione definitiva a un problema in parte inspiegabile The post C’è un promettente vaccino contro l’acne appeared first on Il Post.

Un primo passo verso un Vaccino contro l’acne : (foto: Barcraft Media/Getty Images) Dire addio a brufoli, punti neri e pelle grassa. Un desiderio di moltissimi adolescenti, ma anche adulti colpiti dall’acne, una malattia cronica e benigna della pelle. Per combatterla oggi un team internazionale guidato dalla Università della California ha sviluppato un prototipo di vaccino che mostra risultati promettenti. Si tratta di un anticorpo diretto contro una tossina prodotta dai batteri ...