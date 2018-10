Vaccini | protezione ad hoc anche per gli adulti

meteoweb.eu

: “Vaccinarsi non è un atto di protezione personale, ma di responsabilità sociale” @RobertoBurioni sui #vaccini ospit… - fulvio_manzoni : “Vaccinarsi non è un atto di protezione personale, ma di responsabilità sociale” @RobertoBurioni sui #vaccini ospit… - DirittiSalute : In arrivo 30.000 vaccini contro l’influenza. I medici: «Virus forte, serve protezione» - Cronaca - il Tirreno - rorato_andrea : RT @chiaraforti_: “Vaccinarsi non è un gesto di protezione individuale, vaccinarsi è un gesto di responsabilità sociale, non farlo è come g… -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) La prevenzione non ha età. Iinfatti non solo ‘una cosa da bambini’ ma “contrariamente a quanto si pensa, in alcuni casi, sono utili a tutte le età, dalla nascita all’età adulta, fino a quella anziana”. Parola di Michele Conversano, direttore del Servizio di igiene pubblica della Asl di Taranto, che, in occasione del 51.esimo Congresso nazionale della Società italiana di igiene (Siti), in corso a Riva del Garda, fa il punto sulle vaccinazioni utili nelle diverse ‘tappe’ della vita. “Partendo dagli anziani – spiega all’Adnkronos Salute – che devono essere vaccinati perché, per il fenomeno dell’immunosenescenza, corrono il rischio di ammalarsi di più e avere maggiori complicanze. Vanno immunizzati contro l’influenza, macontro le malattie pneumococciche o contro l’herpes Zoster. Spesso devono ...