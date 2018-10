Vaccini | due anti-pneumococco a confronto

NO-VAX - PROCURA DI ROMA CHIDUE GLI ESPOSTI/ Vaccini - smontata l'accusa : il fine non è il lucro : Sono stati chiusi gli ESPOSTI dalla PROCURA di ROMA sulle richieste dei NO-VAX : non ci sono assolutamente collegamenti tra i Vaccini e l'autismo. Ecco tutte le spiegazioni.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 22:35:00 GMT)

Vaccini - il genitore è immunodepresso - due fratelli costretti a cambiare scuola : in classe bimbi non vaccinati : Due fratelli che frequentano una scuola elementare in provincia di Rimini hanno dovuto cambiare istituto perché non tutti i bambini in classe sono vaccinati . I due giovanissimi - regolarmente ...