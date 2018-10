Usa e Cina accerchiano l' europa

Cina - il Pil delude e cresce solo del 6 - 5% - Pesano i dazi Usa : All'inizio del prossimo anno, quando, a situazione invariata, i dazi di Trump inizieranno a farsi sentire per davvero, si capirà se il tentativo delle autorità di sostenere l'economia e la fiducia ...

'Aggredita - legata e chiUsa in cucina' - l'assalto al bar di via Romana e l'appello della vittima per la sicurezza : Era ancora buio pesto quando la signora Lucia ha varcato la soglia del suo bar per riordinare le ultime cose. In via Ugo Foscolo solo i lampioni erano accesi, il resto del quartiere che si affaccia su ...

'Aggredita alle spalle - legata e chiUsa in cucina' - l'assalto al bar di via Romana e l'appello della vittima per la sicurezza : Era ancora buio pesto quando la signora Lucia ha varcato la soglia del suo bar per riordinare le ultime cose. In via Ugo Foscolo solo i lampioni erano accesi, il resto del quartiere che si affaccia su ...

Cina : gli Usa considerino correttamente la cooperazione tra la Cina e i vari Paesi in via di sviluppo : ... Lu Kang ha sottolineato che la Cina fa propria la "giusta visione della rettitudine e del profitto" quando coopera con i Paesi in via di sviluppo, non ponendo mai alcuna condizione politica. Lu Kang ...

Cina taglia esposizione Treasuries Usa a minimo dal 2017 : Nel mese di agosto, la Cina ha tagliato la propria esposizione verso i Treasuries Usa di quasi $6 miliardi, al minimo dal giugno del 2017.

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : in campo maschile Italia sconfitta dall’Ucraina - avanzano anche Slovenia - Belgio e Argentina. Tra le donne approdano in semifinale Francia - Australia - Usa e Cina : Si sono disputati quest’oggi i quarti di finale, sia femminile che maschile, di Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). C’era tanta attesa per la nostra nazionale maschile, uscita però sconfitta dal match contro l’Ucraina, disputatosi alle 18:15, con il punteggio di 14-11. Molto rammarico per gli azzurri, avanti fino a 3′ dal termine prima di subire il ritorno degli avversari e che ora ...

SUsanna Ceccardi - Salvini pensa alla sindaca di Cascina candidata della Lega alle regionali 2020 in Toscana : C'è chi dice che lei sia la pedina per un gioco più grande: la rottura definitiva col centrodestra e l'accordo, anche elettorale coi 5 Stelle. Nel 2010, in Toscana, alle regionali, dove la candidata a ...

Apple si scUsa per il furto Apple ID in Cina ma la colpa è degli utenti - : ... ribadendo il consiglio dato al mercato cinese, così come in generale a tutti gli utenti dei propri dispositivi in ogni paese nel mondo, vale a dire la necessità di utilizzare l' autenticazione a due ...

TRUMP “PUTIN COINVOLTO NEL CASO SKRIPAL”/ Presidente Usa sul Russiagate “Mosca si è intromessa - ma la Cina…” : TRUMP cho su Putin: "probabilmente" COINVOLTO in avvelenamenti i assassini ma non negli Usa. Le sue parole in una intervista a 60 minutes della Cbs, le parole su Russiagate e clima.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:49:00 GMT)

Inter-Milan è Cina-Usa : duello fra superpotenze mondiali : È Zhang Jingdong, secondo Hurun, l'85 o uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 16 miliardi di dollari, contro Paul Singer, secondo Forbes l'822 o uomo più ricco del mondo con un patrimonio 2,8 ...

Cascina - si scUsa e si dimette l’assessore di FdI che ha insultato Cristina Parodi : Quelle frasi ingiuriose contro Cristina Parodi le sono costate la poltrona. Nel primo pomeriggio si è dimessa Sonia Avolio, assessore al Commercio e alle Attività Produttive della giunta leghista di Cascina (Pisa), che sabato scorso aveva registrato e pubblicato sul proprio profilo Facebook un video in cui insultava la giornalista e conduttrice Rai, rea di aver dato degli “ignoranti” agli elettori di Matteo Salvini: “Ignorante vuole dire senza ...

Volley : Mondiali Femminili : l'Olanda in semifinale con la Cina - Usa ko : NAGOYA, GIAPPONE,- Le Campionesse del Mondo uscenti degli Stati Uniti non difenderanno il titolo conquistato quattro anni fa in Italia. La formazione di Kiraly perde per il secondo giorno consecutivo al tie break arrendendosi, dopo la ...

Volley : Mondiali Femminili : l'Olanda batte gli Usa - in semifinale con la Cina : NAGOYA, GIAPPONE,- Incredibile epilogo della seconda partita della Pool H del Mondiale Femminile . Olanda e Stati Uniti hanno dato vita ad un match da dentro o fuori, dagli alti contenuti emotivi. Le ...

Borsa : Asia in rosso su tensioni Cina-Usa : ANSA, - MILANO, 15 OTT - Avvio di settimana in rosso per le Piazze di Asia e Pacifico sui timori per le controversie commerciali tra Cina e Stati Uniti con un possibile rallentamento dell'economia cinese e maggiori oneri finanziari per gli Usa. Situazione che ha mitigato l'ottimismo del rimbalzo della fine della scorsa settimana. E non aiutano le crescenti tensioni diplomatiche tra ...